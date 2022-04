Concurso PC DF 2022: Edital para agente de custodia é autorizado oficialmente

A Polícia Civil do Distrito Federal vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso PC DF 2022) para o cargo de Agente de Custódia. Estão confirmadas 150 vagas para a carreira, sendo 50 para provimento imediato e 100 em cadastro reserva.

A autorização do concurso público da PC-DF foi publicada oficialmente no Diário Oficial, edição do dia 20 de abril. A seleção é aguardada desde agosto de 2021, quando a seleção foi autorizada extraoficialmente pelo Governador Ibaneis Rocha. Na oportunidade, o edital também foi anunciado com vagas para o cargo de delegado, também com 150 vagas.

Concursos PC DF serão feitos juntos e com agilidade

Assim que o concurso da PC-DF de delegado foi autorizado de maneira oficial, em fevereiro de 2022, a expectativa era que o certame fosse lançado rapidamente. No entanto, o diretor-geral garantiu que ambos serão feitos juntos.

Ademais, o chefe da corporação, Robson Cândido, prometeu agilidade nos preparativos do concurso.

“Bora trabalhar pesado essa semana para agilizar os concursos em andamento e os próximos!!”

No ano de 2021, assim que foi confirmada a autorização do concurso, o ex-secretário de Economia, André Clemente, disse que a autorização foi encaminhada para instrução a pedido do governador Ibaneis Rocha.

“A Polícia Civil do Distrito Federal agradece ao governador Ibaneis Rocha, ao secretário de economia André Clemente e ao secretário de segurança pública Júlio Danilo pelo apoio a esse importante pleito para a recomposição do nosso quadro de pessoal”, disse a corporação na época.

Último edital de Agente de Custódia

Já o último edital da PC-DF para Agente de Custódia não é aberto desde 2004, quando foram abertas 66 vagas sob organização da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

O cargo exigia o nível médio completo. Na época, a remuneração do edital foi de R$4.223,73, por 40 horas semanais.