Concurso PGE AM 2022: Locais de provas são divulgados

A Procuradoria Geral do Estado do Amazonas tem um novo edital de concurso público (Concurso PGE AM 2022) em andamento para o preenchimento de 44 vagas em cargos de ensino médio e superior. De acordo com o documento publicado, os salários dos cargos podem chegar a até R$7,3 mil por mês.

As provas do certame serão aplicadas no domingo, 17 de abril, em dois turnos. Para consultar os locais das provas, basta acessar o site da Fundação Carlos Chagas (FCC) , a banca organizadora da seleção.

As provas ocorrerão na cidade de Manaus, capital do Amazonas, em dois turnos:

Manhã: provas do assistente procuratorial, às 8h30;

Tarde: provas dos demais cargos, às 14h.

Nível superior

Analista Procuratorial (Brasília/DF) – 01 vaga;

Analista Procuratorial (Manaus/AM) – 19 vagas;

Técnico em Gestão Procuratorial – Engenharia Civil (Manaus/A) – 01 vaga;

Técnico em Gestão Procuratorial – Engenharia Elétrica (Manaus/AM) – 01 vaga;

Técnico em Gestão Procuratorial – Engenharia de Software: (Manaus/AM) – 01 vaga;

Técnico em Gestão Procuratorial – Contabilidade (Manaus/AM) – 01 vaga;

Técnico em Gestão Procuratorial – Perícia e Avaliações Imobiliárias (Manaus/AM) – 01 vaga;

Técnico em Gestão Procuratorial – Especialidade Controle Interno (Manaus/AM) – 01 vaga;

Técnico em Gestão Procuratorial – Especialidade Administração (Manaus/AM) – 01 vaga;

Técnico em Gestão Procuratorial – Especialidade Informática (Manaus/AM) – 01 vaga;

Técnico em Gestão Procuratorial – Especialidade Processamento de Dado (Manaus/AM) – 01 vaga.

Nível médio

Assistente Procuratorial (Brasília/DF) – 01 vaga;

Assistente Procuratorial (Manaus/AM) – 14 vagas.

Para nível superior, o cargo de analista tem salário de R$7.338,30, enquanto que o técnico recebe o valor de R$5.728,20. No caso de nível médio, o assistente tem remuneração inicial de R$3.864,24.

A jornada de trabalho dos cargos é de 40 horas semanais.

Inscrições concurso PGE AM 2022

As inscrições do concurso PGE-AM para servidores, ou seja, para área de apoio, puderam ser feitas no período compreendido entre 15 de fevereiro e 16 de março de 2022, por meio do site da Fundação Carlos Chagas, a FCC ,organizadora da seleção.

A taxa de inscrição do concurso custou R$105 para assistente; R$150 para técnico; e R$160 para analista.

Provas

O concurso da Procuradoria Geral do Estado do Amazonas (Concurso PGE AM 2022) vai contar com várias etapas de seleção. Para assistente será apenas uma prova objetiva, mas para analista e técnico serão realizadas provas objetivas, discursivas e ainda terão uma avaliação de títulos. O caráter será eliminatório e/ou classificatório.

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 17 de abril de 2022, na cidade de Manaus (AM), no turno da manhã (assistente) e tarde (demais cargos).

Na prova objetiva, os cargos de nível superior deverão responder 50 questões, enquanto a função de assistente terá 60 quesitos. Na discursiva, será um estudo de caso a ser elaborado. As questões irão variar entre Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos.

O concurso PGE AM de servidores terá prazo de validade de dois anos, contados a partir da homologação e podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período.