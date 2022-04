Concurso Prefeitura de Goiânia 2022: Último dia de inscrições para 1.376 vagas

No estado de Goiás, a Prefeitura Municipal de Goiânia tem edital de concurso público em andamento com o objetivo o preenchimento de 1.376 vagas em cargos de níveis completo e incompleto, médio e superior. As inscrições seguem até esta sexta-feira, 29 de abril.

Confira abaixo as oportunidades:

Analista em Obras e Urbanismo – Tecnólogo em Construção de Edifícios (1); Analista em Obras e Urbanismo – Tecnólogo em Construção de Vias Terrestres (1); Agente de Combate às Endemias (50); Agente de Apoio Educacional (100); Analista em Assuntos Sociais – Assistente Social (25); Agente Comunitário de Saúde (64); Analista em Assuntos Sociais – Pedagogo (12); Analista em Assuntos Sociais – Psicólogo (25); Auxiliar de Atividades Educativas (200); Auxiliar em Saúde – Auxiliar de Enfermagem (30);

Analista em Comunicação Social – Jornalismo (1); Analista em Cultura e Desportos – Educação Física (45); Analista em Obras e Urbanismo – Arquiteto (7); Auxiliar em Saúde – Auxiliar de Saúde Bucal (10); Analista em Obras e Urbanismo – Engenheiro Civil (29); Analista em Obras e Urbanismo – Engenheiro Eletricista (2); Assistente Administrativo Educacional (25); Auxiliar em Saúde – Auxiliar de Farmácia (18); Especialista em Saúde – Cirurgião Dentista Bucomaxilo (1); Especialista em Saúde – Cirurgião Dentista Clínico Geral (10); Especialista em Saúde – Assistente Social (3); Especialista em Saúde – Arteterapeuta (6); Especialista em Saúde – Biólogo (1); Especialista em Saúde – Biomédico (5); Educador Social (45);

Cirurgião Dentista – Odontólogo para pacientes com necessidades especiais (4); Cirurgião Dentista – Odontopediatra (1); Cirurgião Dentista – Endodontista (4); Cirurgião Dentista – Periodontista (2); Cirurgião Dentista – Prótese Dentária (1); Especialista em Saúde – Enfermeiro Neonatologista (1); Especialista em Saúde – Enfermeiro Obstetra (1); Especialista em Saúde – Enfermeiro Psiquiatra (10); Especialista em Saúde – Educador Físico (2); Especialista em Saúde – Enfermeiro do Trabalho (1); Especialista em Saúde – Enfermeiro Geral (69); Especialista em Saúde – Enfermeiro Intensivista em Neonatologia e/ou Pediatria (1); Especialista em Saúde – Musicoterapeuta (2); Especialista em Saúde – Nutricionista (2); Especialista em Saúde – Psicólogo (2); Especialista em Saúde – Fisioterapeuta (1); Especialista em Saúde – Fonoaudiólogo (1); Especialista em Saúde – Terapeuta Ocupacional (2); Especialista em Saúde – Veterinário (1); Especialista em Saúde – Enfermeiro Intervencionista (10); Especialista em Saúde – Farmacêutico (4);

Médico – Neurologista (4); Médico – Oftalmologista (5); Médico – Oncologista (2); Médico – Ortopedista/Traumatologista (1); Médico – Otorrinolaringologista (3); Médico – Infectologista (5); Médico – Mastologista (1); Médico – Médico do Trabalho (3); Médico – Nefrologista (1); Médico – Cirurgião Geral (1); Médico – Cirurgião Vascular (4); Médico – Clínico Geral/Generalista (60); Médico – Coloproctologista (1); Médico – Perito (1); Médico – Pneumologista (5); Médico – Psiquiatra (12); Médico – Radiologista (4); Médico – Regulador (20); Médico – Alergista (1); Médico – Auditor (4); Médico – Endocrinologista (4); Médico – Gastroenterologista (2); Médico – Geriatra (5); Médico – Dermatologista (1); Médico – Ginecologista/Obstetra (20); Médico – Pediatra (20); Médico – Ultrassonografista (1); Médico – Urologista (3); Médico – Cardiologista (5); Médico – Hematologista (1); Médico – Patologista (7); Médico – Reumatologista (2); Médico – Sanitarista (2);

Profissional de Educação II – História (9); Profissional de Educação II – Ciências (9); Profissional de Educação II – Educação Física (9); Profissional de Educação II – Matemática (24); Profissional de Educação II – Pedagogia (87); Profissional de Educação II – Português (20); Profissional de Educação II – Inglês (9); Profissional de Educação II – Intérprete de Libras (9); Profissional de Educação II – Artes (9); Profissional de Educação II – Geografia (9);

Técnico em Saúde – Técnico de Imobilização Ortopédica (10); Técnico em Saúde – Técnico de Laboratório (10); Técnico em Saúde – Técnico em Necrópsia (4); Técnico em Saúde – Técnico em Radiologia (10); Técnico em Saúde – Técnico de Enfermagem – Intervencionista (10); Técnico em Saúde – Técnico de Enfermagem Geral (87); e Técnico em Saúde – Técnico de Enfermagem do Trabalho (2).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.212,00 a R$ 3.452,93, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 08 a 29 de abril de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico da Universidade Federal de Goiás – UFG. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 120,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas:

provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; matemática; atualidades; história, geografia e conhecimentos gerais de goiânia e do estado de goiás; prova de redação; prova de capacidade física; prova prática; e prova de títulos, conforme critérios especificados no edital.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL