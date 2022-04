Concurso Prefeitura de Pirapozinho – SP encerra inscrições neste domingo (24)

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Pirapozinho encerra inscrições neste domingo (24). O edital de concurso público que tem por objetivo preencher 22 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Confira abaixo as oportunidades:

Professor de Educação Básica II (PEB II) Arte, Professor de Educação Básica II (PEB II) Educação Física, Professor de Educação Especial, Psicólogo, Psicólogo Escolar (1), Professor de Educação Básica II (PEB II) – Inglês, Agente Comunitário de Saúde – Área da comunidade I; Agente Comunitário de Saúde – Área da comunidade II, Auxiliar Administrativo, Borracheiro, Coletor de Lixo (4), Contador, Coveiro (1), Dentista, Diretor de Escola (1), Agente de Combate às Endemias – Área da comunidade I, Agente de Combate às Endemias – Área da comunidade II, Psicopedagogo, Serviços Gerais (3), Supervisor Administrativo, Técnico de Farmácia, Topógrafo, Varredor (4), Vigia, Operador de Máquina, Operário (5), Orientador Social, Pedreiro (1), Procurador Jurídico Municipal, Professor Auxiliar de Educação Infantil, Professor de Bordado a Máquina, Professor de Corte e Costura, Professor de Educação Básica I (PEB I) (1), Educador Físico, Enfermeiro, Enfermeiro de ESF, Engenheiro Civil, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Técnico em Enfermagem, Técnico em Radiologia, Terapeuta Ocupacional, Técnico de Segurança de Trabalho, Motorista de Ambulância, Motorista de Veículo Pesado, Nutricionista, Almoxarife, Assistente Social (1), Lavador de Veículos e Monitor de Transporte Escolar.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.233,09 a R$ 3.646,15, mais R$ 15,44 por hora-aula, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 24 de abril de 2022, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora KLC Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 25,00 a R$ 70,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações serão aplicadas no dia 8 de maio de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 001/2022