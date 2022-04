Concurso SEAD GO 2022: Locais de provas divulgados

A Secretaria de Administração de Goiás tem edital de concurso público (Concurso SEAD GO 2022) em andamento para contratação de efetivos. A oferta total é de 329 vagas, com oportunidades para analistas, de nível superior.

No próximo domingo, 24 de abril, o órgão aplica as provas do concurso. Os candidatos já podem ter acesso ao Cartão de Informação do Candidato liberado no site do Instituto AOCP, organizador.

O salário inicial será de R$5.338,66, composta pelo vencimento de R$4.838,66 e auxílio-alimentação de R$500. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais.

Os aprovados serão contratados sob regime estatutário, o que prevê a estabilidade empregatícia. As vagas são para Analista de Gestão Governamental, nas seguintes áreas:

agrimensura – nove vagas;

arquitetura – 20 vagas;

engenharia I – 61 vagas;

engenharia II – 28 vagas;

engenharia III – três vagas;

gestão e desenvolvimento de pessoas – 50 vagas;

licitações e contratos – 90 vagas;

tecnologia da informação – 30 vagas;

apoio jurídico do tesouro estadual – dez vagas;

contabilidade do tesouro estadual – dez vagas; e

orçamento e finanças do tesouro estadual – 20 vagas.

Os aprovados vão ingressar no padrão I da Classe A.

Inscrição concurso SEAD GO 2022

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre 10 de fevereiro e 21 de março de 2022, por meio do site do Instituto AOCP , o organizador da seleção. A taxa de inscrição custou R$100.

Provas

O concurso SEAD-GO 2022 para analista de gestão governamental terá provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, no dia 24 de abril de 2022. O exame objetivo vai contar com 100 questões, distribuídas da seguinte maneira:

13 de Língua Portuguesa;

4 de Realidade Étnica, Social, Histórica, Geográfica, Cultural, Política e Econômica do Estado de Goiás e do Brasil.

11 de Direito Administrativo e Constitucional;

12 de Raciocínio Lógico e Matemático; e

60 de Conhecimentos Específico.

A prova objetiva terá valor máximo de 160 pontos, de acordo com o valor atribuído aos acertos por questão. A segunda e última etapa será uma avaliação de títulos, com caráter apenas classificatório.

A validade do concurso SEAD GO 2022 será de dois anos, a contar da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.

