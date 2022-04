Concursos PF e PRF: Bolsonaro anuncia convocação de mais 1.000 aprovados

Nesta terça-feira (12), o presidente Jair Bolsonaro anunciou que vai convocar mais 1.000 aprovados dos últimos concursos da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Federal (PF).

De acordo com o chefe do executivo federal, já está tudo acordado com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, para realizar o chamamento de mais 500 aprovados na PF e mais 500 na PRF. A declaração foi dada durante conversa com grupo de apoiadores.

“O que está acertado são mais de 500 [candidatos a serem nomeados] para PF e 500 para PRF. Está fechado, acertei com a Economia, está tudo certo. Não tem como não dar certo”, disse Bolsonaro.

Ministro trabalha para convocar aprovados

O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Anderson Torres, já havia adiantado que o objetivo é realizar o chamamento em ambas as corporações. Para isso, ele enviou recentemente, enviou uma proposta à presidência para favorecer a chamada de excedentes.

“Atenção, #AprovadosPRF2021 e #AprovadosPF2021, encaminhei hoje à Presidência, a proposta de decreto q afasta excepcionalmente os limites do decreto 9739/19, fortalecendo ainda mais as @policiafederal e @PRFBrasil. Aos policiais penais, estou atento à situação de vcs também!,” disse o ministro.

Concursos PF e PRF: editais somam 3 mil vagas Os editais dos concursos da PF e PRF foram abertos em janeiro de 2021 para o preenchimento de 3 mil vagas, sendo 1.500 vagas para cada corporação. Quando foi lançado o certame, o chefe do executivo prometeu chamar, pelo menos, 500 excedentes em cada polícia. Para PRF, as oportunidades são destinadas ao cargo de Policial Rodoviário Federal, posto com requisito de nível superior em qualquer área. Além disso, a carteira nacional de habilitação (CNH) na categoria B ou superior é requisito. O concurso público da Polícia Federal ofereceu 1.500 vagas. As vagas foram distribuídas entre os cargos de: Agente de Polícia – 893 vagas

– 893 vagas Escrivão de Polícia – 400 vagas;

– 400 vagas; Papiloscopista Policial Federal – 84 vagas;

– 84 vagas; Delegado de Polícia – 123 vagas. Todas as vagas do concurso da PF são para graduados, de nível superior. As carreiras têm jornada de trabalho de 40 horas semanais.