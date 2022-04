Condenado por estupro no Mato Grosso é preso na Bahia; polícia apura abuso de enteada

Foto: Divulgação | Polícia Civil Bahia

Um homem de 61 anos condenado por estupro no estado de Mato Grosso foi preso na cidade de Malhada, no interior da Bahia, após ter ordem judicial cumprida. A informação foi divulgada pela Polícia Civil baiana nesta quarta-feira (6). Segundo a polícia, o homem também é investigado por abusar sexualmente da enteada, uma menina de 13 anos.

O crime contra a adolescente teria ocorrido no distrito de Canabrava, na zona rural da cidade. A polícia investiga se um filho que a menina teve é do suspeito. Material genético do bebê e do homem são analisados.

“Foi requisitado ao Departamento de Polícia Técnica a realização do exame de DNA do bebê, onde será confrontado o material genético, a fim de constatar a paternidade”, disse o delegado Zanderlan Fernandes Abreu, que é titular da Delegacia Territorial (DT) de Malhada e investiga o crime.

A prisão do homem ocorreu na terça-feira (5). Após o cumprimento da ordem judicial, que foi expedida no Mato Grosso, ele deve ser encaminhado ao sistema prisional. “Estou finalizando o procedimento para indiciá-lo por estupro de vulnerável, pelo crime ocorrido aqui na Bahia”, concluiu o delegado.