Condor S.A Indústria Química abre vagas no Rio de Janeiro

A empresa Condor S.A Indústria Química, referência em tecnologias não letais, abre vagas de emprego no Rio de Janeiro. As oportunidades estão disponíveis em vários setores. Acompanhe todas as informações necessárias para realizar sua inscrição.

Especializada em tecnologia não letal, a empresa Condor S.A Indústria Química possui mais de cem itens em seu portfólio de produtos, atendendo milhões de clientes anualmente espalhados em todo o mundo.

Buscando profissionais que se encaixem no perfil da companhia, foram divulgadas novas vagas de trabalho para o estado do Rio de Janeiro. Veja as funções:

Analista de Infraestrutura Sênior: inglês intermediário, experiência mínima de sete anos na função, habilidades em se expressar e conhecimento avançado em informática;

inglês intermediário, experiência mínima de sete anos na função, habilidades em se expressar e conhecimento avançado em informática; Analista de Segurança da Informação Pleno: inglês intermediário, conhecimentos em LGPD, experiência em WAF, IPS, firewall, antivírus, superior completo e cursos com certificação relacionados à área;

inglês intermediário, conhecimentos em LGPD, experiência em WAF, IPS, firewall, antivírus, superior completo e cursos com certificação relacionados à área; Analista Administrativo Bilíngue: inglês fluente, dinamismo, pró atividade, experiência em atendimento executivo e carteira de habilitação ativa;

inglês fluente, dinamismo, pró atividade, experiência em atendimento executivo e carteira de habilitação ativa; Estagiário em Supply Chain: inglês intermediário, realizar follow up, experiência em levantamento de pedidos e desenvolvimento e manutenção.

Como efetuar a inscrição

Para ocupar uma das principais vagas da companhia, os profissionais devem atender aos requisitos mínimos exigidos da função pretendida. Todo o processo de registro está sendo feito através da página de inscrição.

Além de salários compatíveis, todos os selecionados recebem benefícios como plano médico, vale transporte, bolsa auxílio, programa de treinamento, seguro de vida, auxílio fretado, vale alimentação, restaurante inteiro e plano dentário.

