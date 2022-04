Condutor de ambulância rebate informação sobre Rodrigo Mussi: ‘Não estava falando’

Foto: Divulgação



Rafael da Silva Teixeira, condutor da ambulância particular que prestou os primeiros socorros a Rodrigo Mussi, contou detalhes sobre o momento após o acidente de carro na madrugada da última quinta-feira (31).

“Como eu era a única ambulância trafegando na Marginal Pinheiros, a gente para para prestar serviço até chegar o SAMU ou o resgate”, disse em entrevista para a Quem. “Ele não falou nada. Ele estava tentando reagir, mas não estava falando”, continuou. A informação do condutor divergiu do contado pelo motorista de aplicativo que levava o gerente comercial.

O profissional ainda revelou que o ex-BBB não foi jogado para fora do veículo. “Ele estava dentro do veículo, de joelhos atrás do banco. Ele não estava falando. Tentando se mover, se levantar, mas não conseguia. Só tinha eu e um técnico, não tínhamos o equipamento apropriado. Só fiz os primeiros socorros”, explicou.

O ex-BBB Rodrigo Mussi se envolveu em um grave acidente na madrugada de quinta-feira (31), na Marginal Pinheiros, em São Paulo. O veículo que levava Mussi acabou batendo em um caminhão carregado com soja.

De acordo com o motorista, Rodrigo estava no banco de trás do carro, sem cinto de segurança e foi arremessado com a batida, o que ocasionou em múltiplas lesões e traumatismo craniano.

Rodrigo passou por uma cirurgia para drenar o hematoma, que foi finalizada na noite da última quinta (31) e está em observação pelas próximas 48h.

