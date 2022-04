Confira 5 dicas arrasadoras para uma casa perfumada por mais tempo

Chegar em casa após um dia exaustivo de trabalho e sentir um cheirinho gostoso ao adentrar nossa casa, é como se fosse um abraço para nossa alma. Por isso, veja neste artigo como deixar sua casa perfumada por muito mais tempo.

Por que o cheiro de casa limpa não dura?

Então, quando realizamos aquela faxina, a casa fica com o ar mais leve, mais agradável. Aliás, o cheiro é o primeiro a ser notado, graças a diversos produtos de limpeza utilizados para limpar cada parte da casa.

Embora seja delicioso, o cheirinho dos produtos utilizados na faxina não duram. Isso acontece porque o foco destes produtos não é a prolongação de tempo do perfume no ambiente. Na verdade, consideram, os agentes de limpeza para cada situação. Logo, sua fixação não é tão boa.

Enquanto que existem os produtos próprios para esta função como, os perfumadores de ambiente, odorizantes, entre outros. Por isso, conheça um pouco mais destes produtos e veja outras opções.

1 – Pedras sanitárias

As pedras sanitárias, na sua grande maioria, são feitas de naftalinas. Então, algumas marcas oferecem opções em gel ou em pasta, ambas muito perfumadas e duradouras.

Porém, a pedra de naftalina, ou seja, aquelas coloridas que vemos sempre nas gôndolas dos mercados no setor de limpeza podem ter outros usos. Dessa forma, continuam a perfumar a casa. Para isso, comece escolhendo sua fragrância preferida. Em seguida, diversifique o uso da pedra colocando em:

Ralos;

vaso sanitário;

lixo abaixo do saco plástico;

armadilhas de cheiro.

Para fazer as armadilhas de cheiro, coloque a pedra sanitária em um potinho (para descartar depois) com um pouco de água (até a metade da pedra). Sendo assim, o deixe em locais estratégicos, como embaixo da cama ou do sofá, atrás do armário. Então, com o tempo e conforme for derretendo, o cheiro evaporará. Assim, perfumando todo o ambiente.

2 – Aromatizador de ambiente

Há diversas marcas que oferecem aromatizantes próprios para diversos ambientes. Dessa forma, você pode escolher entre opções mais simples. Por exemplo, as garrafinhas com essências perfumadas e varetinhas de bambu. Pois, ao entrar em contato com o líquido exalam suavemente seu perfume.

Porém, há algumas marcas que possuem opções mais sofisticadas como os de tomadas que aromatizam o ambiente constantemente. Assim como, os acionados por toque que emitem um jato de perfume.

Por fim, há opções tão requintadas que mais parecem objetos de decoração, como vasos fixados na parede de ambientes. Aliás, elas decoram paredes de sala ou hall de entrada de apartamento.

3 – Cheirinhos para casa

Para quem não conhece os cheirinhos para casa, saiba que são ótimas sugestões para o ambiente. Aliás, há diversas marcas de produtos para cama, mesa e banho que já oferecem estas opções de cheirinho.

Então, estes aromatizadores são perfumes próprios para serem utilizados em cama, cortina, sofás e toalhas. Pois, eles possuem um ativo que evapora em contato com tecidos, praticamente de forma instantânea. Dessa forma, com a secagem rápida, não há como surgir o mofo e bolor.

4 – Saquinhos perfumados

Esta opção é muito bacana, já que seu uso pode ser feito em diversos locais da casa. A propósito, existem algumas marcas disponíveis no mercado que comercializam saquinhos perfumados, mas você pode fazer em casa mesmo. Para isso, você precisará de:

Tecido (algodão, tule, ou juta);

Sagu;

Algodão;

Sabonetes;

Fita;

Especiarias (cravo, canela, hortelã, baunilha ou qualquer outro de sua preferência);

Essências.

Primeiramente, para fazer o seu saquinho, corte os tecidos no tamanho desejado. Em seguida, preencha com o cheiro preferido. Aqui, vão duas dicas, pois se for líquido dissolva-o no sagu ou molhe o algodão. Contudo, se for sólido coloque-os no saquinho.

Por fim, amarre com a fita, e distribua conforme sua necessidade de perfumar o ambiente. Sugerimos colocar dentro de guarda – roupas, embaixo do colchão, nos vãos do sofá ou qualquer lugar de preferência. Aliás, faça a troca dos saquinhos a cada 3 meses.

5 – Essências para deixar a casa perfumada

Por último, as essências são ótimas para usar de diversas formas dentro da sua casa. Por exemplo, bolinhas de algodão embebidas em essência podem ser colocadas no lixo do banheiro, atrás de armários e racks. Até mesmo, dentro de vasos de enfeite.

Aliás, você pode criar o seu cheirinho de casa também. Para isso, dilua algumas gotas de essência em água com álcool, e colocando em um frasco borrifador. Por fim, a essência ainda pode ser utilizada na faxina da casa. Então, aproveite estas dicas para deixar sua linda e perfumada.