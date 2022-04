Confira 5 erros ao cuidar da sua horta em casa

Para ter uma horta bem linda e super florido em casa, é necessário manter alguns cuidados especiais para cada tipo de planta. Logo, atender as necessidades básicas das plantas é essencial.

Ainda mais, para cumprir o objetivo de deixar o jardim muito florido e também para ajudar no desenvolvimento delas. Portanto, quer saber quais são os erros que não deve cometer enquanto estiver cultivando uma horta em casa? Confira 5 coisas para evitar.

Como cuidar adequadamente da horta em casa?

Às vezes é um constante pensamento que ronda a cabeça das pessoas que se perguntam como vai cuidar da horta.

Recentemente, o cultivo de hortas em casa se popularizou até mesmo pelo público jovem. Dessa forma, exige também diversos tipos de estudos e cuidados zelosos com as plantas.

A propósito, deve sempre considerar que nenhuma planta é igual à outra. Afinal, os cuidados mudam de acordo com a espécie. Assim, não adianta nada desejar cuidar de uma planta da mesma forma que cuida da outra. Pois, ela não terá as suas necessidades atendidas. Justamente, por isso, ela poderá vir a falecer.

Colocar muitas mudas em um mesmo vaso

Às vezes, a falta de espaço pode ser um grande problema na hora de cultivar uma horta.

Nesse caso, a falta de espaço e vontade de ter diversas espécies de plantas acaba gerando uma superlotação no jardim. Por isso, muitas pessoas recorrem à alternativa de colocar muitas mudas diferentes em um mesmo vaso.

Fazer o uso de um mesmo fase para colocar mudas de espécies diferentes ou superlotar com o mesmo tipo de planta é completamente contraindicado. Assim, as raízes ao invés de se expandir, se entrelaçam. Com isso, a consequência é a morte das mudas.

Então, deixe sempre espaço entre as mudas. Além disso, se for necessário, evite a todo o custo comprar mudas novas.

Não regar de acordo com as necessidades da planta

Algumas plantas preferem muito mais água do que outras. Isso é um fato. Porém, para as pessoas que não têm conhecimentos básicos de jardinagem, podem achar que todas as plantas exigem a mesmo quantidade de água.

No entanto, a rega excessiva ou a falta dela pode ser o motivo da sua erva não crescer. Aliás, deve-se levar em consideração de que, conforme a estação muda, também é necessário mudar a rega da planta.

Por exemplo, em épocas mais quentes, fazer regas mais frequentes é o ideal. Enquanto que nas épocas mais frias diminuir a quantidade de água é recomendável.

Além disso, algumas espécies sequer gostam de água e preferem o calor. Por isso, não há uma regra unitária quanto ao regar das plantas.

Sendo assim, sempre leia quais são as especificações das plantas e pesquise sobre elas. Também é uma boa dica é verificar o solo enquanto você for realizar a rega.

Usar vasos sem furos

Um dos piores erros para se cometer enquanto está cultivando uma horta no jardim é não fazer uso dos vasos com furos.

Então, pode parecer uma coisa banal, porém é absurdo para as plantas. Ou seja, a falta de furos no fundo de um vaso ou de potes, pode prejudicar bastante a planta ao ponto de suas raízes apodrecerem.

Não fornecer nutrientes necessários

As plantas precisam de necessidades básicas a ser atendidas, uma delas é receber a quantidade ideal de nutrientes para que consiga sobreviver.

Então, a maior causa do desenvolvimento falho das plantas, pode ser devido à falta de nutrientes.

Logo, fornecer as suas plantas elementos ricos em nutrientes como nitrogênio, fósforo e potássio é algo padrão. Além disso, serve para qualquer tipo de espécie, desde flores, até hortaliças.

Fazer uma poda excessiva

Outro erro muito comum de acontecer é uma poda excessiva das plantas. Além disso, também realizar esta etapa nas épocas erradas.

Pois, existem algumas plantas que possuem exigências específicas quanto às podas. Por exemplo, apenas as folhas devem ser cortadas. Enquanto outras espécies, deve podar até mesmo o caule.

Porém, para a maioria das plantas, fazer uma poda muito excessiva pode ser completamente prejudicial. Enquanto, algumas aceitam isso de bom grado, pois estimula o florescimento de novas flores.

No geral, fazer poda excessiva e também em períodos errados pode acabar prejudicando o desenvolvimento da sua planta. Aliás, podendo levá-la até mesmo a falecer. Por isso, é sempre bom pesquisar um pouco mais sobre a especificação de cada planta.