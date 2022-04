Confira a ordem dos shows do primeiro dia de CarnaSal

O feriadão em Salvador será em grande estilo e no clima da folia momesca com o CarnaSal, que tem início nesta quinta-feira (21), com abertura dos portões a partir de 15h.

Para começar o evento com pé direito, a organização divulgou a ordem de atrações do primeiro dia de festa que conta com apresentação de Carlinhos Brown, Parangolé e outros artistas.

A primeira atração a subir ao palco do WET, na Paralela, será a banda Babado Novo, que em 2022 celebra 20 anos de história. Após a apresentação do grupo comandado por Mari Antunes, Jau sobe ao palco como a segunda atração do dia.

O show segue com Carlinhos Brown como a terceira atração, Saulo Fernandes como o quarto a se apresentar e a banda Parangolé, liderada por Tony Salles sobe ao palco logo em seguida.

O encerramento do primeiro dia de CarnaSal ficará por conta de Lincoln.

Leia mais sobre Música no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias