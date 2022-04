Confira alguns sinais que indicam que é a hora de trocar de guarda-roupa

Foto: Reprodução / Canva

Item indispensável no quarto, além é claro da cama, o guarda-roupa pode ser motivo de amor e ódio ao mesmo tempo, a depender do humor de quem o tem. Em alguns casos, o que combina mesmo com a peça é uma mudança e o investimento na nova peça pode transformar tanto o humor quanto a decoração da casa, mas qual o momento exato para trocar o móvel?

Confira alguns sinais de que você precisa investir em um novo guarda-roupa:

1. Cupim: este é um dos sinais mais fortes para desistir do guarda-roupa antigo. Antes de descartar o móvel, consulte um especialista. Existe a possibilidade de conseguir salvar a peça, mas caso sua intenção seja mesmo renovar o ambiente, busque um novinho em folha, sem os visitantes indesejados.

2. Chegada de mais um em casa: o casamento é um ótimo motivo para se presentear com um novo móvel. Além do ar de renovação, este é o momento ideal para buscar um guarda-roupa com espaço suficiente para caber os pertences do cônjuge.

3. Mudança: em muitos casos, não vale a pena mexer o móvel de um canto para o outro, podendo prejudicar a saúde do guarda-roupa. Se você está de mudança de casa e seu móvel já tem um tempo com você, talvez seja a hora de dar adeus ao guarda-roupa junto com a outra casa.

4. Adoção de um novo estilo: o sinal vale para duas vias, tanto aqueles que querem abandonar o estilo extravagante e se livrar de várias roupas guardadas em casa, quanto para quem se deu ao luxo de comprar peças a mais e quer investir em um novo estilo. No primeiro caso é a hora de investir em um móvel menor, já no segundo, o ideal é buscar algo que caiba todo o novo estilo.

5. Decoração: as vezes o motivo para mudar está no cansaço das vistas da decoração anterior, e tendo condições para investir em um novo móvel, por quê não mudar? O guarda-roupa traz um novo ar para o quarto e pode fazer a diferença na decoração.

Leia mais sobre Casa e Decoração em iBahia.com e siga o Portal no Google Notícias