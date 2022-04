Confira como jogar na Timemania

Se você é apaixonado por futebol e, ainda por cima, gosta de apostar em jogos na loteria, você pode encontrar o jogo perfeito para você. Sabia que existe a possibilidade de juntar jogos de loteria e seu time em uma só jogada? Veja hoje tudo que separamos para você sobre o jogo, como jogar na Timemania e os dias de sorteio. Veja as informações sobre as loterias.

Vamos supor que você foi até uma casa lotérica e pediu uma cartela para jogar na Timemania pela primeira vez. Você vai se deparar com uma cartela com 80 números e você poderá apenas escolher 10 desses 80 números. Assim como em outras apostas, quanto mais você apostar, maiores são as chances de você ganhar.

Além dos 10 números que você deve escolher, você também precisa escolher o seu time de coração, que é uma outra maneira de você ganhar uma premiação.

Mas o prêmio relacionado ao time de coração não é equivalente a premiação do acertador dos números sorteados. Para você levar o prêmio máximo, é necessário que você acerte os 7 números sorteados dentre os 10 números que você apostou.

Se você não acertar o prêmio máximo, não se preocupe, pois você pode ter chances de ganhar outro prêmio de outro valor caso tenha acertado 6 ou 5 dos números dos sorteados, ou caso tenha acertado o time do coração.

É possível jogar na Timemania de maneira online?

Sim. É possível jogar na Timemania de maneira online e as apostas online aumentaram muito desde 2020, quando deu início à pandemia.

Porém, para fazer a sua aposta online é necessário que você tenha um login para que seja registrado a sua aposta. Além disso, existe um valor mínimo solicitado para apostar, o que é de R$30,00.

Veja agora quais são os dias de sorteio da Timemania

A saber: a Timemania realiza 3 sorteios semanais e eles acontecem às terças, quintas-feiras e sábados. O horário de sorteio é a partir das 20h.

Você pode acompanhar o resultado através de plataformas que transmitem o sorteio ou aguardar o resultado sair em sites locais.

Confira qual foi o valor, os números sorteados e o time de coração no último sorteio

A Timemania tem uma proposta diferente de algumas outras loterias para a divisão do seu resultado. Quem acertar todos os 7 números sorteados tem quase todo o valor distribuído para ele. Quem acertar menos números passa, porém, por uma divisão.

Dependendo da quantidade de ganhadores de alguns sorteios, o prêmio é dividido. Na divisão, 50% vai para o ganhador do acerto com 7 números e os outros 50% divididos entre os ganhadores com a menor quantidade de números acertados.

A parte boa é que as chances de conseguir um valor em alguma aposta são altas, porém o valor diminui ao mesmo passo que você acerta menos números.

O último sorteio aconteceu na quinta-feira, dia 31/03/2022, e acumulou para o valor de R$ 7.800.000,00. Os 7 números sorteados foram os seguintes abaixo, juntamente com o time do coração:

05-33-35-38-40-56-70

E o time do coração foi: Moto Clube MA

E se você acertar no próximo concurso? Saiba como fazer para retirar o seu dinheiro.

Dependendo do valor que você conseguir nas suas apostas, você pode retirar em uma casa lotérica, desde que você esteja com o documento de identificação com foto e o seu bilhete premiado. A documentação correta é fundamental para que você consiga ter acesso ao valor do prêmio sem problemas!

Caso o valor que você tenha ultrapasse um pouco menos de dois mil reais, você deverá comparecer a uma agência bancária da Caixa Econômica Federal. Lá, você fará toda a parte burocrática de conferência do valor, do bilhete e da documentação. A partir daí, você poderá obter o seu dinheiro, ou seja, por transferência em contas ou uma abertura de uma nova. Nestes 2 casos, não é imediatamente que você conseguirá essa transferência, ok?

Antes de tudo, esperamos que essas dicas sejam úteis para você busca fazer novas apostas e nunca perde a esperança de mudar de vida com uma fezinha em algum jogo diferente!

Em segundo lugar, aproveite e confira também outras formas de garantir aquela sorte extra para ter a aposta vencedora e descubra qual o número da sorte indicado para o seu signo!

Por fim, não deixe de conferir os resultados de outros jogos e fique ligado para não perder os demais sorteios, que com certeza traremos por aqui!

Boa sorte na hora de escolher seu próximo jogo e que você seja o dono da aposta vencedora!