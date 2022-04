Confira dicas de como transformar seu quarto em um ambiente gamer

O mundo eletrônico está cada vez mais influenciando no mundo real, incluindo a decoração de casa. Com a popularização dos jogos onlines, a categoria e-sports, mesclar o universo dos games com a decoração se tornou um desejo de muitos garotos por aí.

Para a transformação, não é necessário fugir muito do que já se tem em casa. A composição da decoração gamer conta com peças que amantes do universo do e-sports com certeza já tem. Confira algumas dicas para organizar seu espaço e deixar ele ainda mais com a cara da tendência.