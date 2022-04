Confira dicas incríveis para clarear a pele do rosto

O nosso rosto é a primeira coisa que as pessoas percebem, não é mesmo? Se temos alguma mancha ou marca, logo as pessoas notam. Então, isso é algo que acaba incomodando demais quando temos essas indesejáveis manchas na pele. Por isso, hoje nós vamos te mostrar como clarear a pele do rosto. Então, confira as nossas dicas incríveis!

Saiba como clarear a pele do rosto

Afinal, como clarear a pele do rosto? A pele do rosto é bastante sensível e requer muito cuidado diário para manter sua limpeza e evitar manchas. O escurecimento da pele, principalmente pelo surgimento de pequenas manchas distribuídas no rosto, pode ser derivado de vários fatores, sejam eles genéticos ou ambientais.

Uma das razões ambientais que mais influenciam para isso é a exposição excessiva ao sol, que pode gerar um envelhecimento da pele. O fato é que essa pele com o aspecto mais manchado incomoda algumas pessoas e gera um prejuízo estético muito grande.

No entanto, existem algumas formas caseiras bem eficazes de clarear a pele do rosto e acabar com esse problema. Por isso, selecionamos algumas dicas especiais para que você consiga atingir esse objetivo e se sentir melhor consigo mesma.

Antes de conferir as dicas, vale ressaltar que todos esses procedimentos que serão expostos deverão ser realizados no período noturno. Isso porque os produtos precisam sensibilizar a pele para fazer o efeito necessário. Assim, caso a pele seja muito exposta à luz do sol, os danos já existentes podem piorar e o resultado ser ineficaz.

Sabendo disso, confira então as nossas dicas para você acabar de vez com esse problema.

Uso do tomate

O tomate é um fruto muito eficaz no clareamento da pele. Ele é rico em vitamina C, que é um importante componente que previne o envelhecimento da derme e corrige danos ambientais, incluindo marcas de expressão e manchas.

Para usar essa dica, você apenas precisará de 1 tomate pequeno e 1 abacate. Primeiro, utilize um recipiente para amassar o abacate já descascado e deixe reservado. Em seguida, descasque o tomate e bata no liquidificador com 150 ml de água. Adicione, então, o abacate amassado e coloque a mistura em outro recipiente limpo.

Em seguida, é só aplicar na pele limpa e deixar agir por 15 minutos. Lave o rosto após o processo. O mais recomendado é que você realize essa aplicação antes do banho, porque desse modo a lavagem final se torna mais efetiva.

Uso da batata

A batata é um tipo de tubérculo excelente para clarear a pele e retirar manchas que foram geradas por cicatrizes. O legume cru é mais eficaz no que diz respeito ao clareamento. Isso porque ele possui em sua composição elementos como potássio, enxofre, cálcio e as vitaminas C e B, os quais, quando combinados, atuam na renovação das células da derme, ou seja, do tecido da pele.

Reserve um recipiente e moa 2 ou 3 batatas em um triturador. Coloque as batatas moídas no recipiente e adicione uma colher de mel (que também possui propriedades de clareamento). Misture bem até ficar homogêneo e criar uma consistência pastosa.

Faça a aplicação dessa mistura especificamente nas regiões que você deseja clarear e deixe agir por mais ou menos 20 minutos. Depois é só lavar o rosto com água fria.

Você deverá repetir essa aplicação pelo menos duas vezes por semana, podendo aumentar para três, se for da sua preferência.

Óleo de rícino

O óleo de rícino é outro importante componente para o clareamento do rosto. No seu caso, o óleo possui propriedades antioxidantes, produzindo compostos que combatem radicais livres, promovendo, assim, um rejuvenescimento da pele.

Ainda, o rícino é muito solúvel na camada da derme e consegue adentrar os poros com facilidade. Dessa forma, quando ele atinge certa profundidade, favorece a estimulação de colágeno e elastina, que são elementos importantes para a suavização de manchas e para a hidratação do tecido cutâneo.

Para a aplicação, você pode misturar o rícino com bicarbonato de sódio e potencializar o efeito de redução de manchas e, por consequência, de clareamento da pele.

Separe um recipiente e apenas misture uma quantidade de ambos os ingredientes. Nesse caso, você não deverá apenas aplicar sobre o rosto e aguardar. O mais interessante é que você realize uma pequena massagem sobre as regiões que mais precisam do clareamento, fazendo movimentos leves e circulares.

Faça essa massagem por 5 minutos e depois deixe agir por mais 15 minutos antes de enxaguar. Lembre-se que o mais preferível é que a lavagem final seja feita com água fria.

Você deverá repetir esse procedimento quatro vezes por semana. Mesmo após o clareamento, é preferível que a aplicação se torne um hábito, pois o rícino também é útil como método de prevenção para o surgimento de manchas.