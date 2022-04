Confira dicas para apostar na Loteria

Seja um veterano ou um “marinheiro de primeira viagem”, receber dicas de como apostar na Loteria é sempre bem-vindo. Pensando nisso, separamos algumas dicas que vão te ajudar na hora de fazer as suas apostas. Dessa forma, não importa como você costuma apostar ou se você faz isso há anos e já é um expert no assunto. Quanto mais conhecimento, mais as suas chances serão aumentadas em larga escala. Saiba como apostar na Loteria com as nossas dicas de empreendedorismo.

Saiba como apostar na loteria com dicas

Se você quer ser mais certeiro na hora de apostar na Loteria, precisa ficar atento às dicas a seguir. É provável que elas consigam te direcionar com mais facilidade para o seu prêmio milionário.

Quem é que não quer fazer uma fezinha com mais chances de ganhar, não é mesmo? Dormir e acordar milionário, tendo apenas o esforço de jogar, é o sonho de inúmeras pessoas. Por isso, nada mais justo do que algumas dicas nesse vasto mundo das loterias. Então, confira!

Jogue quantas vezes forem necessárias

Você já deve ter ouvido falar que só ganha na loteria quem joga, certo? E é exatamente isso mesmo. Entretanto, não adianta só jogar de maneira esporádica, você precisa ter uma frequência e ir a fundo nas suas jogadas.

Quanto mais vezes você realizar apostas, maiores serão as chances de você chegar ao prêmio desejado. Se você joga pouco, as suas chances são reduzidas, no entanto, se você joga muito, consequentemente aumenta as suas chances.

Invista em bolões

Apostar em bolões é uma opção muito inteligente. Geralmente, dependendo da aposta que você fizer, sai muito mais em conta fazer uma aposta em um bolão. Por exemplo, quando você aposta na Mega-Sena, o valor da sua aposta é de R$4,50 para quem apostar 6 números. Caso você resolva jogar com mais números, você precisará pagar uma aposta bem mais cara.

No entanto, quando você faz aposta por bolão, você pode apostar mais números, compartilhando com mais pessoas. Assim, cada um pagará um valor muito mais acessível do que ao realizar uma aposta maior sozinho.

Quando você faz o pagamento na sua aposta no caixa, existe a possibilidade de você participar dos bolões disponíveis ali. Além disso, você pode fazer um no seu trabalho, com a sua família. Assim, dividir não fica caro para ninguém e todos saem ganhando, caso a aposta for sorteada.

Utilize números que tenham algum significado para você

Muitas pessoas acreditam na superstição e fazem uso dos números que fazem sentido para elas. Você pode apostar, por exemplo, em números que são ligados diretamente à astrologia e ao seu signo, caso você acredite.

Existe, também, a possibilidade de fazer uma aposta baseada em uma data que seja importante para você. Pode ser o seu aniversário ou de alguém próximo que você tenha afeto. Pode ser até mesmo um número relacionado à idade, sua ou de uma pessoa querida.

Há, também, quem esteja passando por uma rua para chegar até o local onde fará a aposta. Dessa forma, veja um número e acredite que seja o momento de fazer a aposta com aquele número. Não importa o artifício que você usar, a única coisa que importa é que tenha significado para você e te ajude a conquistar o seu prêmio.

Tenha variedades de apostas

Quando você aposta em vários jogos de Loteria, a possibilidade de você ganhar algum é ainda maior do que se você apostar apenas em um jogo.

Existem sorteios que acontecem diariamente, como, por exemplo, a Quina, a Lotofácil e outros. Alguns sorteios acontecem em dias específicos, por isso, quanto mais você apostar de maneira variada, maiores serão as suas chances.

Evite colocar números sequenciais

Não importa qual jogo você esteja jogando, raríssimas vezes os números sequenciais aparecem sorteados no mesmo concurso.

Por isso, evite ao máximo fazer esse tipo de sequência. Se você não faz a menor ideia de qual número colocar e por isso está colocando a sequência, esqueça isso agora. Dessa forma, peça um sorteio aleatório do sistema, que também se chama surpresinha. Nela, a escolha dos números baseia-se aleatoriamente, e isso pode aumentar as suas chances de ganhar.

A dica que você resolver colocar em prática, será uma grande auxiliadora para você em suas apostas. Caso você tenha outras superstições ou dicas que funcionem, continue com elas. Junte todas as dicas para apostar na loteria e, assim, conquistar o tão sonhado prêmio milionário.

Então, esperamos que todas essas dicas e estratégias para aumentar suas chances de ganhar na Loteria te ajudem a se tornar um milionário. Boa sorte!