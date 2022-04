Confira dicas para eliminar baratas da casa

Nojo, medo, mal-estar, irritação, estes são os sentimentos que temos em relação às “benditas” baratas! E quando você se enche de coragem, se arma com o chinelo, vai para cima do inseto e descobre que ela voa? Quem merece isso? Ninguém! Por isso, hoje vamos te dar dicas bem certeiras para eliminar as baratas da casa! Confira agora as nossas dicas incríveis!

Importância de eliminar baratas

Por que devemos eliminar as baratas da casa? Não é apenas porque são nojentas, mas principalmente porque elas transmitem doenças como Hepatite A, virose, diarreias, febre tifoide, lepra, conjuntivite, entre outros! Então, aquele sentimento ruim que você tem ao ver uma barata não é, de forma alguma, neurose da sua cabeça!

Elas estão por todos os lados, infelizmente. Entretanto, onde elas se escondem em nossas casas?

Esconderijos favoritos

Fendas, frestas, buracos na parede, dentro de caixas, instalações elétricas e, até mesmo, dentro de eletrodomésticos. Ah, é possível encontrá-las, também, dentro de gavetas, guarda-roupas e armário da cozinha.

Outros lugares que frequentam bastante são nos canos que conectam à rede de esgoto e nos tubulões.

Elas vivem em vários esconderijos e, vez por outra, são atraídas para o ambiente doméstico.

O que mais atrai as baratas para a sua casa?

A primeira coisa a saber é que nem sempre encontrar uma barata em casa tem a ver com a falta de limpeza. Muito embora a falta de higiene seja um convite para a entrada, permanência e reprodução deste inseto.

As baratas procuram nossas residências porque nossas casas estão cheias de condições que elas buscam para sobreviver e reproduzir com abrigo, água e alimento. Mas a boa notícia é que existem formas de eliminar esses insetos de jeitos seguros e prevenir que nos façam visitas indesejadas.

Métodos caseiros para eliminar baratas

Confira alguns métodos caseiros para eliminar as baratas da sua casa:

Folhas secas

Use produtos naturais como repelentes. Dessa forma, você pode usar folhas de louro no fundo dos armários ou extratos de eucalipto, mamona, neem indiano e jambolão.

Para preparar, pegue as folhas destas plantas e triture até virar pó. Em seguida, pulverize este pó nas frestas de porta, ralos e nos cantos dos quartos e cozinha.

Bicarbonato de sódio e açúcar

Faça uma mistura de uma colher de sopa de açúcar refinado com uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Então, misture bem e depois disponha esta mistura em tampinhas de garrafa. Dessa forma, coloque as tampas nos cantos de sua casa. Neste caso, a morte do inseto ocorre pela reação do bicarbonato no estômago da barata.

Inseticidas biológicos

Em grandes supermercados, lojas de jardinagem ou de agropecuária, você pode achar, com facilidade, inseticidas biológicos. Estes inseticidas são produzidos com um fungo chamado Metarhizium anisopliae e uma bactéria Bacillus thuringiensis. No entanto, antes de comprar, leia atentamente a embalagem e consulte o vendedor sobre os modos de uso.

Álcool em gel

Não quer sujar a sola de seu sapato para matar a “sujeita”? Então, quando ela aparecer e você não tiver inseticida, jogue álcool em gel em cima dela. É certeiro!

Solução de detergente e água

Esta solução tem que ficar bem “leitosa”, ou seja, a quantidade de detergente ou sabão líquido tem que ser maior do que a de água. Coloque em um borrifador e jogue na barata. O sabão “entope” os poros do inseto e, assim, ele morre.

Mas é sempre melhor prevenir

Deixe sua casa limpa e evite comer nos quartos e salas.

Na cozinha

Não deixe vasilhas sujas na pia e, ao lavar, retire os restos de comida do ralo. Aliás, pelo menos uma vez na semana, jogue duas colheres de sal no ralo da pia e água quente para limpar a tubulação.

Jamais deixe alimentos destampados em cima do fogão. Então, o ideal é colocar a comida em recipientes com tampa e levá-la para a geladeira.

Frestas e buracos

Percebeu alguma fresta em portas, janelas ou algum buraco na parede? Vede o mais rápido possível, pois são lugares propícios para esconderijos de baratas e aranhas.

Proteja os ralos

As baratas adoram ralos de pias e aqueles do chão. Por isso, mantenha estes lugares limpos, mas sempre use acessórios para tampar os ralos. Afinal, estes acessórios não são caros, além de ser muito fácil encontrá-los em supermercados ou em lojas de utilidades domésticas.

Mantenha o seu lixo tampado

Lembre-se que as baratas estão atrás de comida e o lixo é um belo restaurante para estes insetos. Então, mantenha-o tampado sempre e acompanhe o cronograma de recolhimento do lixo em sua cidade. Isso é essencial para não esquecer de colocar em local apropriado, para que o coletor faça a retirada.

Gostou das dicas? Tem mais alguma para eliminar baratas de casa? Conte para a gente!