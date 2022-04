Confira franquias do ramo educacional para lucrar 

Quer conferir algumas franquias do ramo educacional para lucrar e conseguir bons resultados para seus investimentos? Então, separamos algumas boas ideias para quem quer lucrar em um dos ramos que mais cresce. Confira a seguir nossas dicas de empreendedorismo e avalie as opções.

Conheça franquias do ramo educacional para lucrar

É uma boa ideia investir em franquias do ramo educacional? As empresas voltadas para o ramo educacional estão se mantendo em um saldo positivo para o ramo de investimentos de franquias. Um dos grandes motivos da alta de investidores interessados no setor de educação foi a flexibilidade, a adaptabilidade e a capacidade de reinvenção das instituições no momento crítico que foi a pandemia.

Muitas alteraram os modelos didáticos e passaram por cima dos desafios impostos e conseguiram manter seus clientes. Por consequência, também mantém a rentabilidade real de investimentos.

Com isso, as franquias do ramo educacional são opções excelentes para quem busca estabilidade e segurança. Ainda mais, são setores que oferecem apoio comercial, principalmente de divulgação e capacitação de funcionários para a atuação. Dessa forma, os ramos educacionais que estão mais em alta são a educação Premium e a educação internacional, com os cursos de idiomas.

Uma dica inicial: nas franquias educacionais é muito vantajoso e inteligente investir em marcas abaixo das grandes franquias, pois costumam abranger pequenos investidores pelo capital inicial de investimento ser mais baixo. Além disso, essas marcas são vantajosas por se mostrarem capazes de se manter no mercado e ter flexibilidade dentro de períodos de crise, novamente, como o que ocorreu com a pandemia.

Separamos, então, algumas opções de franquias para que você possa lucrar com segurança. Assim, o mais importante, inclusive, é avaliar as opções com base no suporte que a franquia oferece para os franqueados.

KNN idiomas

É uma franquia de cursos de alguns idiomas e que possui um foco em formação rápida e prática de conversação. Dessa forma, o diferencial dela é a ausência da sazonalidade anual. Afinal, gera matrículas o ano inteiro para promover melhor acessibilidade.

A franquia oferece um excelente suporte para o franqueado. Principalmente no que diz respeito a treinamento de capacitação e de prática pedagógica para as metodologias admitidas no curso. Ainda, oferece um suporte administrativo e comercial para inteirar o franqueado da organização e demandas do mercado. Além disso, não são cobrados Royalty, o que dispõe uma vantagem a mais para o investimento.

Outro ponto importante é que a franquia se manteve em crescimento durante a pandemia, traçando, assim, um perfil de segurança para investimentos.

O valor inicial de investimento é 50 mil e o retorno normalmente acontece de 18 a 25 meses.

Green Idiomas

É uma franquia bem recomendada e com excelência de cursos de inglês, tanto no Brasil quanto no exterior.

É oferecido um bom suporte para o franqueado. Possui projetos mercadológicos e estímulo para criação de novas unidades. Já estas têm o intuito de gerar independência e suportar o aumento da demanda do próprio franqueado. Assim, há uma boa orientação de metodologia, além de treinamento da equipe escolhida. Dessa forma, visa melhorar o projeto organizacional oferecido. Além disso, a franquia dispõe de um apoio jurídico e auxílio para a resolução de questões burocráticas inerentes ao processo de investimento.

O valor inicial de investimento é de 70 mil e o retorno normalmente acontece entre 12 e 24 meses.

Instituto Brasileiro de Línguas

É uma franquia nacional que oferece prestação de serviços no ensino de idiomas. Ela possui uma metodologia baseada em aprimorar atenção, memória e comunicação, visando melhorar a qualidade do ensino geral de línguas. Assim, são oferecidos 7 idiomas, e isso por si só já é um diferencial para os investidores.

A franquia oferece um acompanhamento do projeto a ser posto em prática. Além disso, ela é responsável por assessorar a implementação, a administração e a gestão das unidades que serão construídas para atender as demandas do franqueado. Ainda, não cobram Royalty, o que aumenta a rentabilidade do investimento.

O valor inicial de investimento é de 83 mil e o retorno normalmente acontece entre 12 e 18 meses.

Happy code

É uma franquia de ensino de tecnologia para crianças e adolescentes da América Latina. É um mercado inexplorado e que apresenta uma tendência de crescimento. Assim, é uma opção bem interessante para quem possui um perfil ligado à área.

Para ser admitido no investimento, é preciso, inclusive, ter formação em administração ou gestão. Além disso, é preciso possuir experiência com empreendedorismo e atuação no setor empresarial tecnológico.

São oferecidos auxílios de orientação metodológica e treinamento de equipe. Ainda, a franquia oferece projetos organizacionais e mercadológicos para situar o franqueado em relação às demandas.

O valor inicial de investimento é de 135 mil e o retorno normalmente ocorre de 28 a 32 meses.