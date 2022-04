Confira funcionamento dos órgãos públicos em Salvador durante Semana Santa

O horário do experiente das repartições públicas da prefeitura de Salvador será alterado a partir de quinta-feira (14) por causa da Semana Santa.

No entanto, alguns serviços considerados essenciais seguirão funcionando durante o período do feriado. São eles: Defesa Civil, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs e PAs) e a Limpurb.