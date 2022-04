Confira lista dos 39 botecos soteropolitanos participantes do Comida Di Buteco

A 15ª edição do concurso Comida di Buteco Salvador conta com 39 estabelecimentos participantes, sendo que 12 destes concorrem pela primeira vez. Todos os pratos custam R$ 27.

A competição gastronômica que avalia pontos como petisco, atendimento, higiene e temperatura da bebida, está espalhada pela capital, em bairros de Paripe a Itapuã, do Santo Antônio à Cajazeiras, passando por Nazaré, Armação, Sussuarana, Canabrava, Pituba, Águas de Meninos, Cabula, Engenho Velho de Brotas, Federação, Águas Claras, São Tomé de Paripe, São Rafael, Rio Vermelho, Caminho de Areia, Garcia, Pernambués, Ondina, Pituaçu, Candeal, Dois de Julho, Plataforma, Acupe, Campo Grande, São Caetano, Capelinha, Boca do Rio, Lobato, Barris e São João do Cabrito.

O Comida di Buteco ocorre desde o dia 8 de abril e vai até o próximo dia 8 de maio. Para conferir o cardápio completo, acesse o site.

Confira a lista de participantes:

1. Abará Da Vovó, com o prato Iscas De Peixe À Moda Da Vovó, Santo Antônio;

2. Aconchego Da Eff, com o prato Peixe Frito Com Bolinho De Inhame, Cajazeiras;

3. Bakkana’s Bar, com Especial BK, no Engenho Velho de Brotas.

4. Bar Das Meninas, com o prato Capricho Dos Deuses, Armação;

5. Bar Koisa Nossa (Os Internacionais), com o prato Koisa Da Roça, em Nazaré;

6. Bate Papo Boteco Bar, com o prato Fumeiro Bate Papo, em Sussuarana;

7. Biritródromo Bar De Praia, com o prato Barril Dobrado, Federação;

8. Boteco Da Resenha, com o prato Calabresada Da Resenha, Águas Claras;

9. Boteco De Casa, com o prato Do Oriente Ao Nordeste, Engenho Velho de Brotas;

10. Boteco Do Tomé, com o prato Mar De Queijo, em São Tomé de Paripe;

11. Cantina Dos Artistas, com o prato Ajaiô, no São Rafael;

12. Caranguejo Do Pascoal, com o prato Eita, Lelê!, em Itapuã;

13. Casa De Carmem, com o prato Pastel De Rabada, Garcia;

14. Crisana, com o prato Trio Di Casa, Canabrava;

15. Delícias Do Mar, com o prato Escondidinho de Camarão, no Caminho de Areia;

16. Dom Brau, com o prato Poutine De Cupim, Rio Vermelho;

17. Espaço Da Neya, com o prato Do Mar Ao Sertão, Pernambués;

18. Espetinho Do Guga, com o prato Escondidinho De Fumeiro, em Ondina;

19. Esquina Da Amendoeira, com o prato Charuto de Linguiça C/Molho Defumado, em Pituaçu;

20. Força’s Bar, com o prato Tirinhas Top, Capelinha;

21. Lopandra, com o prato Táboa Sabores Da Origem, no Candeal;

22. Malembe Food & Drinks, com o prato Vicieux, Santo Antônio;

23. Mar E Sol, com o prato Abarão, Água de Meninos;

24. Mocambinho, com o prato Sextou, Dois de Julho;

25. Navona Bar Do Tonho, com o prato Mexicoração, na Pituba;

26. O Cervejeiro Bar, com o prato Purê De Banana Com Carne Seca, em Paripe;

27. Oxente Bar E Petiscaria, com o prato Tô Frito, Cabula;

28. Panela De Barro, com o prato Tente Outra Vez, em Plataforma;

29. Peritus Bar, com o prato Mini Burguer Minas Com Bahia, na Pituba;

30. Petiscaria Quintal De Casa, com o prato Mexicano, no Acupe;

31. Quintal Raso Da Catarina, com o prato Beijú Ponata, no Campo Grande;

32. R’canto Do Pascoal, com o prato O Nordeste Mora Aqui, no Santo Antônio;

33. Recanto Do Moura, com o prato Adalú Baiano, em São Caetano;

34. Reunião Bar E Restaurante, com o prato Flor de Fricassê, em Pernambués;

35. Rita Da Lambreta, com o prato Siriguejo, na Boca do Rio;

36. Roses Bar, com o prato Moranga Da Rose, no Lobato;

37. Sushili, com o prato Mandacarú, Rio Vermelho;

38. Tempero Da Katinha, com o prato Enroladinho Do Mar, em São João do Cabrito;