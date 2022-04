Você sabia que cortinas são usadas desde a Antiguidade? Aliás, elas sempre foram uma maneira de “quebrar” o sol, garantir privacidade e separar ambientes. Atualmente, além de todos estes benefícios, as cortinas são importantes peças na decoração. Mas, sempre pode aparecer a dúvida sobre como lavar estas peças e como mantê-las sempre cheirosas.

Portanto, hoje, vamos te ensinar métodos para lavar cortinas e deixar com um cheirinho agradável no ambiente! Confira tudo!

Primeira medida avalie o estado da sua cortina

Em primeiro lugar, saiba que existem vários tipos e tamanhos de cortinas. Então a primeira coisa que você precisa saber é qual categoria, ela pertence.

Sendo assim, saiba que para cada tipo de cortina são necessários cuidados específicos. Aliás, verifique sempre antes de comprar se o tecido da cortina foi pré-lavado e qual a possível taxa de encolhimento.

Pois, este é um passo fundamental, ainda mais que em alguns casos na primeira lavagem doméstica, o tecido poder encolher. Com isso, você pode dizer adeus à parte de cobertura que pretendia.

Leia as instruções de lavagem ou dialogue sobre elas com um profissional

Se você comprou uma cortina pronta, é muito provável que ela tenha vindo com instruções para lavar. Dessa maneira, siga todas as orientações, pois o fabricante é bem específico neste quesito!

No entanto, se você está mandando confeccionar uma cortina sob medida, converse bastante com o profissional sobre as formas de higienização e lavagem de seu produto. Aliás, este tira-dúvidas inicial é importante para não ter empecilhos na lavagem, posteriormente!

Confira método para lavar cortinas e deixar sempre cheirosas

Portanto, compreenda que existem dois tipos de lavagem para a sua cortina. Mas como já foi dito, o modo de lavar, dependerá exclusivamente do material.

Anote o primeiro método para lavar cortinas: lavagem a seco

Na lavagem a seco você vai precisar de vinagre, bicarbonato de sódio e um borrifador. Em seguida, ponha no recipiente, meio litro (500ml) de vinagre e 5 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Após misturar bem, coloque no borrifador com a ajuda de um funil.

Aliás, vale ressaltar que esta lavagem será realizada com a cortina no seu lugar de origem. Então, você vai precisar de uma escada segura.

Após subir na escada, borrife a mistura em toda a extensão da cortina. Por fim, deixe secar normalmente com as janelas abertas. O vinagre e o bicarbonato de sódio vão absorver bem as sujeiras da sua cortina!

E se a cortina estiver com bolor ou mofo? Então, não é incomum que apareçam pontos de bolor e mofo nas cortinas e até mesmo manchas, mas isso tem solução!

Para isso, aplique suco de limão diretamente nas manchas e esfregue levemente, repetindo o processo até que a mancha desapareça. Logo após, passe um pano úmido no local e deixe secar.

Como lavar cortinas na máquina de lavar

Novamente recomendamos que avalie o tecido de sua cortina! Ainda mais, se for de tecido mais fino. Por isso, programe sua máquina para o ciclo de roupas delicadas ou semelhantes.

Para a lavagem na máquina, a primeira coisa é retirar todas as peças removíveis da cortina e os limpe separadamente.

Aliás, não lave as cortinas com outras peças. Isto é, reserve a sua máquina apenas para a lavagem das cortinas e confira que sua máquina esteja limpa. Além destes cuidados tenha outras como, por exemplo:

Usar sabão líquido – é sempre melhor para lavar as cortinas um sabão líquido e neutro. No entanto, caso sua cortina seja de renda, é recomendável o uso do sabão de coco. Não centrifugue suas cortinas – caso a sua máquina faça a centrifugação automaticamente, detenha a lavagem antes desta etapa. Pois, o processo de centrifugação pode encolher sua cortina ou causar algum outro dano.

Uma mistura para acabar com manchas e mofo antes de lavar

Caso suas cortinas estejam muito sujas ou com bastante manchas e não sejam coloridas, anote a mistura que vamos te passar agora. Pois, saiba que essa orientação vai facilitar sua vida na hora de lavar.

Então, para um litro de água sanitária, coloque uma xícara de açúcar e dois litros de água em um balde ou no tanque. Em seguida, mergulhe sua cortina nesta solução e garanta que esteja toda imersa. Por fim, deixe de molho por 24 horas.

Contudo, lembre-se de virar a cortina para garantir que todas as partes do tecido entrem em contato com a mistura. Após o tempo, lave normalmente na máquina de lavar e coloque para secar à sombra.

Conclusão

Suas cortinas já estão limpas, para deixá-las cheirosas você pode usar o amaciante de sua preferência. Porém, pode fazer uma mistura bem cheirosa. Anote: use um copo de álcool de cereais e algumas gotas do óleo essencial de sua preferência. Em seguida, coloque no borrifador e espalhe por sua cortina depois de seca.