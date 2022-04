Confira o funcionamento dos serviços da Prefeitura de Penedo durante feriado e ponto facultativo

Decom PMP

Penedo completa nesta terça-feira, 12, 386 anos de elevação do então povoado à condição de vila, com cerimônia no Paço Municipal pela manhã e shows abertos ao público no estacionamento da Nova Prainha á noite.

Marcynho Sensação é a atração do aniversário de Penedo

Por se tratar de feriado municipal e da decretação de ponto facultativo na próxima quinta-feira, 14, véspera da Sexta-Feira da Paixão, alguns serviços públicos têm funcionamento alterado.

Os postos de saúde e o ponto fixo de vacinação contra Covid-19 aberto no Theatro de Setembro funcionam normalmente nesta segunda-feira, 11, e na quarta-feira, 13, setores que retomam o atendimento ao público na segunda-feira, 18.

Já o Centro de Diagnóstico mantém os serviços de realização de exames normalmente, fechando apenas na Sexta-Feira Santa, 15, feriado nacional.

Em relação à coleta de lixo doméstico, a Prefeitura de Penedo suspende o recolhimento na terça, 12; na sexta, 15; e no domingo, dia 17.

A rede pública de ensino segue o que está estabelecido no calendário do ano letivo 2022, sem atividades nas escolas amanhã (terça, 12) e nos dias 14 e 15, quinta e sexta-feira próximas.

O comércio penedense não abre apenas na Sexta-Feira da Paixão e os pontos turísticos administrados pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude funcionam conforme regulamentado.

A Casa de Aposentadoria, o Oratório da Forca, a Igreja da Corrente, a Igreja de São Gonçalo Garcia e o Theatro 7 de Setembro abrem as portas das 8 horas às 15 horas aos sábados, fechando às 14 horas aos domingos e também no feriado desta terça, 12.

Nos demais dias úteis da semana, inclusive nas datas com decreto de ponto facultativo, os os espaços acima mencionados funcionam das 8h às 17h.