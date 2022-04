Confira o número do seu PIS e consulte o o saldo do FGTS

Os trabalhadores de todo o país já podem consultar o saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). O saque começou a ser liberado desde o último dia 20 de abril com valores de até R$1 mil. Os nascidos em janeiro já podem efetuar a retirada dos valores. No próximo sábado (30), os nascidos em fevereiro poderão sacar os valores.

Para realizar a consulta do benefício é preciso ter em mãos o número do PIS. Algumas pessoas ainda não sabem como conseguir esta numeração.

A boa notícia é que não é preciso sair de casa para ter acesso ao número. A forma mais fácil de conseguir a numeração é verificando a sua própria carteira de trabalho. Por lá, o PIS fica disponível na primeira página do documento. Vale lembrar que todo trabalhador tem uma sequência própria.

Há ainda a possibilidade de realizar a verificação em canais digitais do próprio Governo Federal. Em alguns desses endereços, o PIS aparecerá como Número de Registro do Trabalhador (NIT) ou mesmo como Número de Inscrição Social (NIS). Em todo caso, o resultado é o mesmo. Veja abaixo algumas opções:

Como consultar o PIS pela carteira de trabalho digital

Para realizar a consulta pela carteira de trabalho digital, basta realizar o download do app da carteira. O app oficial é desenvolvido pelo Governo Federal e tem mais de 10 milhões de downloads. Com a aplicação instalada no celular, basta entrar no sistema através do seu cadastro na plataforma Gov.br.

Vá para a opção Contratos e logo depois selecione o botão + em um dos contratos. Ao fazer isso, o próprio sistema mostrará quais são os detalhes sobre aquele determinado trabalho que o usuário selecionou. Entre os dados, o cidadão poderá conferir justamente a numeração do seu PIS/Pasep.

Como consultar pelo Meu INSS

Outra possibilidade é consultar a numeração através do site do Meu INSS. É uma opção ideal para quem não quer realizar nenhum tipo de download no telefone. Neste caso, o primeiro passo é acessar o site meu.inss.gov.br.

Logo depois, será preciso informar o seu CPF, clicar em continuar, digitar a senha e clicar em Entrar. Na parte superior da tela, clique em Meu Cadastro. Logo no final da página, será possível acessar o seu número NIS, que vale também como PIS.

Quem terá direito ao novo saque do FGTS?

Podem efetuar o novo saque do FGTS, todo e qualquer trabalhador que possuir saldo nas contas do fundo. Ou seja, independente se o trabalhador está trabalhando ou se está desempregado, ele poderá resgatar os valores do fundo. Para isso, basta que exista saldo suficiente em sua conta.

A exigência do Governo para a realização do saque do FGTS é ter valores disponíveis nas contas do Fundo de Garantia.

O valor do saque está limitado a até R$ 1 mil. Sendo assim, mesmo que o trabalhador possua saldo maior, o limite será esse. Já quem possui menos que R$ 1 mil poderá sacar todo o valor disponibilizado.

Veja o calendário de saque extraordinário do FGTS:

Mês de nascimento Recebem em Janeiro 20 de abril Fevereiro 30 de abril Março 04 de maio Abril 11 de mio Maio 14 de maio Junho 18 de maio Julho 21 de maio Agosto 25 de maio Setembro 28 de maio Outubro 1º de junho Novembro 08 de junho Dezembro 15 de junho