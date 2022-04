Confira o que abre e fecha no feriado de Tiradentes em Salvador e RMS

O feriado de Tiradentes, celebrado nesta quinta-feira (21), fará alguns estabelecimentos funcionarem em esquema especial. Veja a seguir as alterações nos horários de funcionamento dos shoppings, lojas, supermercados e serviços de Salvador e Região Metropolitana:

No feriado de quinta-feira (21/04), funcionam as lojas âncoras/megalojas, farmácia, supermercado, salão de beleza e academia das 13h às 21h. Praça de alimentação e lazer funcionam das 12h às 21h. O cinema funciona conforme a programação disponível no site da UCI.