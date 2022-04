Apostar e ter diversas possibilidades de se tornar um novo milionário é algo que só acontece nas loterias Caixa. Dessa forma, se você fez mais um fezinha, provavelmente jogou na última Lotomania. Então, confira o resultado 2306 da Lotomania.

Todos os dias, inúmeras chances são entregues a todos os brasileiros, através de várias jogatinas. Por isso, faça as suas apostas e não fique fora dessa.

Saiba como foi o resultado anterior da Lotomania, o 2305

Antes de descobrir o resultado 2306 da Lotomania, saiba como foi o sorteio anterior. Na última quarta-feira, dia 27/04/2022, aconteceu o concurso 2305, e os 20 números sorteados foram os seguintes:

03, 04, 33, 35, 38, 42, 48, 54, 56, 61, 63, 69, 72, 76, 77, 78, 81, 84, 90, 98.

O prêmio estimado foi de 7,4 milhões de reais. No entanto, ninguém acertou os 20 números sorteados.

19 acertos, 18 pessoas ganharam R$17.311,33;

18 acertos, 159 ganharam R$1749,79;

17 acertos, 1259 ganharam R$154,68;

16 acertos, 7018 ganharam R$27,75;

E acertando 15 números, 25942 ganharam R$7,50.

Veja como realizar as apostas na Lotomania

A Lotomania é para quem tem aquela velha mania de loteria, e realizar as apostas nessa jogatina é muito simples. Para concorrer ao prêmio no dia, basta marcar 50 números na sua cartela.

Dessa forma, ela conta com 100 números disponíveis entre 1 a 100, entretanto, é necessário selecionar a metade.

Diferente de outros jogos, a Lotomania não possibilita marcar mais números dentro da mesma cartela, já que isso acontece com a sua aposta única de 50 opções selecionadas.

Dentre os 50 números que precisam ser marcados na cartela, existem mais chances de acertar os sorteados, uma vez que são apenas 20.

As apostas acontecem de segunda a sábado nos canais presenciais, que são as casas lotéricas, e todos os dias no canal virtual, através do site da loterias Caixa ou pelo aplicativo.

Para efetuar as apostas virtuais, é necessário apostar até cumprir o valor mínimo, que é de 30 reais.

Além disso, mesmo que você jogue nos finais de semana, os sorteios só acontecem em 3 dias, que são às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras.

Caso as apostas aconteçam após as 19h do dia do concurso vigente, será computada para o próximo.

Confira o resultado do concurso 2306

Na sexta-feira, dia 29/04/2022, aconteceu o sorteio do concurso 2306 da Lotomania, e o seu prêmio era de aproximadamente 8,4 milhões de reais.

Se você fez a sua fezinha para se tornar um milionário, veja abaixo os 20 números que saíram e descubra se você é o mais novo ganhador da loteria. Confira:

44, 72, 03, 49, 84, 01, 58, 82, 91, 62, 71, 97, 89, 06, 18, 73, 12, 86, 32, 25.

Turbine a sua aposta com essa dica

Como os 50 números são muitos para serem marcados na mesma cartela, existe a possibilidade de solicitar uma surpresinha. Dessa forma, ela serve para completar o seu jogo de maneira aleatória, com os números sorteados pelo sistema. Literalmente, é deixar a sua sorte nas mãos do destino.

Assim, o próprio sistema realiza um sorteio com os números que podem ser as grandes possibilidades do dia, fazendo a aposta por você. Então, basta efetuar o pagamento e solicitar o comprovante, pois ele será fundamental caso você ganhe.

Saiba como resgatar o seu prêmio

Os pagamentos para os ganhadores de prêmios da loterias Caixa ficam disponíveis em 2 locais: nas casas lotéricas ou nas agências bancárias da Caixa Econômica Federal.

Para prêmios inferiores a 1.900 reais, é possível retirar em uma casa lotérica de sua preferência, desde que comprove que é o detentor do prêmio, através do comprovante de pagamento da sua aposta.

A retirada da Caixa Econômica Federal é para valores acima do limite dos que são pagos nas casas lotéricas. Portanto, para resgatar também é necessário levar o comprovante de pagamento.

Para retirar o prêmio em qualquer um dos 2 locais, é necessário, também, que apresente um documento de identificação com foto e o CPF.

Se não deu certo para você nessa aposta, não se preocupe, porque existem apostas diárias na loterias Caixa. Dessa forma, com menos de 50 reais por mês é possível escolher uma aposta bem baratinha, que realiza sorteio todos os dias, te dando até 24 chances de ganhar.

Além disso, invista em jogadas que possuam bolões, para aumentar as numerações das suas cartelas e chegar muito mais perto do grande prêmio milionário.

Entretanto, se você conferiu o resultado 2306 da Lotomania e foi o ganhador dessa bolada, siga nossas instruções e veja como é fácil se sentir na vida de milionário da noite para o dia!



Se você ganhou todo o valor do prêmio, agora pode resolver todos os seus problemas financeiros, além de comprar várias coisas legais, viajar, se divertir e investir. Afinal, é preciso fazer com que seu dinheiro renda ainda mais, não é mesmo?