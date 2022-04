Confira o resultado 2359 da Dupla Sena

Se a sua vontade é ter 2 apostas em uma só, a Dupla Sena é a sua possibilidade. Aliás, é uma jogada incrível das Loterias que te proporciona muitas chances.

Pois, em um mundo tão vasto como é o das loterias, é possível encontrar jogos que são a sua cara.

Veja abaixo quando foi realizado o último sorteio

Dia 26/04/2022, terça-feira, foi realizado o sorteio anterior o 2359. O prêmio estimado era de aproximadamente 600 mil reais.

1° sorteio: 19, 22, 27, 34, 45, 46

Não houve ganhadores com 6 acertos. Mas alguns foram premiados:

5 acertos – 23 pessoas – R$1.812,77

4 acertos – 610 – R$78,11

3 acertos – 9734 – R$2,44

2° sorteio: 03, 08, 19, 28, 42, 50

Não houve ganhadores com 6 acertos. Mas alguns foram premiados:

5 acertos – 10 pessoas – R$3.752,43

4 acertos – 518 – R$91,88

3 acertos – 9695 – R$2,45

Saiba como é possível fazer as apostas da Dupla Sena

Em primeiro lugar, saiba que a Dupla Sena possui uma cartela com 50 números disponíveis dos quais são necessários marcar entre 6 a 15 deles.

Então, quanto mais números forem assinalados em uma cartela mais chances você tem de chegar ao prêmio, que na verdade são 2. Além disso, ainda existe a possibilidade de solicitar uma surpresinha, que é uma jogada onde o próprio sistema marca números aleatórios na sua cartela.

Ademais, uma excelente opção para quem investir mais dinheiro em uma maior quantidade de números na mesma cartela, são os bolões. Pois, com ele você aumenta as suas chances, e ainda não gasta muito.

Além do mais, é possível fazê-los com pessoas próximas a você e que queiram realizar a mesma jogada. Assim como também tem como jogar os que estão disponíveis na loterias caixa.

Os dias de sorteio na Dupla Sena são às terças-feiras, quintas-feiras e também aos sábados. Logo, isso traz uma chance maior do que diversos outros jogos.

Para ter os números sorteados no mesmo dia, é necessário realizar as apostas até às 19 h do mesmo. Caso contrário, elas se valeram para o próximo sorteio. Visto que, a cada dia são realizados dois sorteios e com isso, totaliza 6 por semana.

Veja onde é possível fazer as jogatinas

Para fazer as suas apostas é necessário que você escolha a maneira de realizar que pode ser tanto online como presencial. Caso seja presencial, basta ir a uma casa lotérica, marcar os seus números nela e efetuar o pagamento da sua jogatina.

E melhor: a maneira virtual pode ser feita de casa, no conforto do seu lar exige apenas que você tem acesso à internet. Em resumo, é possível apostar através do site da loterias caixa ou baixando o aplicativo da mesma.

No caso das apostas feitas online, é necessário cumprir o valor mínimo de 30 reais e máximo de 945 para que você consiga fechar o carrinho de compras.

Além do mais, é possível também participar dos bolões online e pedir a surpresinha. Assim como, colocar os jogos de maneira consecutiva por até 12 seguidos.

Confira o resultado 2359 da Dupla Sena

No dia 28/04/2022 foi realizado o sorteio do concurso 2359 da Dupla Sena. Então, o valor é de aproximadamente 700 mil reais. Os números dos sorteios foram os:

1° sorteio: 46, 44, 05, 41, 36, 48.

2° sorteio: 39, 44, 47, 17, 34, 05.

Veja abaixo como fazer a retirada do seu prêmio

Receber a bolada é o mais difícil quando se trata de loterias, depois retirar o prêmio é bem fácil.

Então, valores abaixo de 1900 reais você pode retirar diretamente em uma casa lotérica. No entanto, leve um documento de identidade com foto, CPF e comprovante de pagamento.

Pois, valores mais altos que esse precisam ser retirados em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal. Aliás, os recebedores devem estar munidos com os mesmos documentos de quem for retirar na casa lotérica.

Não existe nenhuma regra sobre onde especificamente você deva retirar. Pode ser a critério da pessoa que irá receber o prêmio. Podendo ser até próxima a sua casa. A única recomendação é que o resgate seja feito no horário de funcionamento das agências ou casas lotéricas.

Bom, se você fez a conferência do resultado do concurso 2359 da Dupla Sena e percebeu que você acertou numerações que já indicam que receberá o prêmio, com as informações acima todo o processo será mais fácil. Mas, se não foi dessa vez, não fique preocupado e opte por diversificar as suas apostas. As loterias caixa possuem inúmeros jogos e você pode fazer as suas jogadas em todos eles.