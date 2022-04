Na semana especial da Mega Fortuna, os sorteios não param. Portanto, se você realizou as suas apostas, confira o resultado 2476 da Mega-Sena.

Geralmente, são feitos apenas dois sorteios semanais dessa jogatina que é bastante famosa nas Loterias Caixa. Mas graças a essa semana especial, foram disponibilizados 3, sendo terça-feira, quinta-feira e sábado.

Não deu para jogar e concorrer para o prêmio do concurso 2476? Pois, corre que ainda dá tempo de participar do 2477, que acontecerá no sábado, dia 30/04/2022.

Saiba como apostar em qualquer concurso da Mega-Sena

Realizar as suas apostas na Mega-Sena é muito fácil. Pois, ela conta com uma cartela com 60 números disponíveis, de 1 a 60.

Para jogar é necessário escolher no mínimo 6 e no máximo 15 números dentre eles. A aposta inicial tem o valor de R$4,50. Porém, quanto mais você marcar, mais probabilidades de ganho existem. Sendo assim, como uma forma justa, o valor da fezinha aumenta proporcionalmente.

Veja um exemplo:

Se uma aposta com 6 números marcados custa R$4,50 e possui uma probabilidade de 1 acerto a cada mais de 50 milhões. Então, o valor de uma com 10 marcações, que possibilita essa número reduzir para 230 mil, há necessidade de ser mais caro de fato. Portando, pagar R$945,00 não é um valor tão alto seguindo essa linha de pensamento.

As apostas da Mega-Sena podem ser diversificadas

Aliás, você não precisa sempre apostar no método tradicional assinalando os números em uma cartela e efetuando o pagamento no caixa em uma casa lotérica.

Por exemplo, existe a possibilidade de solicitar uma surpresinha, que é a chance do destino se encarregar de apostar por você. Assim, os 6 números são escolhidos de maneira aleatória e colocados na sua cartela.

Há também, para os ambiciosos e grandes apostadores, a chance de jogar mais números em uma única cartela. E melhor, pagando menos do que se fizesse de maneira individual. Em resumo, isso acontece devido aos bolões, que contam com um grande número de pessoas. Por fim, o valor acaba dividido por todos, tornando-o mais acessível.

Os canais de atendimento que disponibilizam as cartelas para as apostas são presenciais ou online. Quando presencial pode ser feita em uma casa lotérica.

Já o canal virtual traz a praticidade de apostar até mesmo usando o celular. Isso graças ao aplicativo das Loterias Caixa ou acesso o seu site. Pois, nele é possível selecionar o jogo de sua preferência, afinal, quase todos os jogos estão disponíveis para a fezinha online.

Uma informação relevante para que não cause nenhum inconveniente no futuro, é que as jogadas podem ser feitas como você queira, no entanto, para efetuar o pagamento precisa-se cumprir um valor mínimo (30 reais) e máximo (945 reais).

Confira o resultado anterior, o 2475

Esse sorteio foi feito no dia 26/04/2022 e seu prêmio para quem acertasse os 6 números era de, aproximadamente, 36 milhões de reais.

Então, os números sorteados foram:

46, 49, 02, 55, 07, 32.

Não houve ganhadores de toda a fortuna, mas alguns felizardos poderão desfrutar de outros prêmios. Confira:

Com 5 acertos: 44 pessoas levaram R$56.378, 81

Com 4 acertos: 3.054 pessoas levaram R$ R$1.160, 38.

A possibilidade de se tornar um novo milionário como concurso 2475 da Mega-Sena é impressionante, depois o valor do seu prêmio está em torno de 40 milhões de reais.

Apostou e confiou? Veja se também acertou.

Os 6 números sorteados foram:

02, 07, 32, 46, 49, 55.

O resgate do seu prêmio é simples; veja abaixo:

Desmistifique a ideia de que resgatar o prêmio da loteria leva anos. Portanto, para valores abaixo de 1900 reais, é possível retirar em uma Casa Lotérica, e assim, transferir para a sua conta nominal.

Enquanto isso, com os prêmios altos e milionários, que é o sonho de muitos, é possível resgatar o seu valor em uma agência bancária da Caixa econômica Federal.

Enfim, para qualquer uma das duas retiradas é necessário comparecer ao local a partir do próximo dia útil e em até 90 dias da data do sorteio. Além disso, mostre também documento de identidade com foto, CPF e comprovante de pagamento da aposta.

Após fazer a conferência do resultado 2476 da Mega-Sena, você pode dormir um milionário. Mas, se não foi neste concurso, invista em outros. Pois, as Loterias Caixa são famosas por sua diversidade de jogatinas. Sendo assim, basta fazer a escolha do que melhor se encaixa com a sua personalidade.