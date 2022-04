Confira o resultado 2506 da Lotofácil

A facilidade da loteria se traduz na aposta Lotofácil. Portanto, se você realizou a sua jogatina no concurso 2506 da Lotofácil confira o resultado. Sendo assim, veja se você é o detentor do prêmio milionário.

Confira o resultado anterior, o 2505 da Lotofácil

No dia 22/04/2022 foi realizado o sorteio do concurso 2502 da Lotofácil das Loterias Caixa. Então, o prêmio máximo foi do valor aproximado de 1,5 milhões de reais divididos para três apostas. Assim, cada uma levou R$404.057,36. Portanto, confira abaixo os 15 números sorteados:

01, 02, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25.

Uma aposta acertou os 15 números através do Canal eletrônico R$1.380.583,02. Enquanto, com 14 acertos 191 apostas levaram R$1.515,59.

Além disso, 7.696 pessoas levaram 25 reais por acertar 13 números. Com 12 acertos 105.675 jogadores levaram R$10,00. Por fim, 595.444 apostadores ganharam R$5 por acertarem 11 números.

Veja como funciona o jogo da Lotofácil

Então, saiba que um dos jogos mais famosos da Loterias Caixa, é a Lotofácil, pois apostar é muito simples. Para isso, é preciso selecionar 15 números dentre uma cartela com 25.

Aliás, existe a possibilidade de aumentar as suas chances através de apostas maiores em uma mesma cartela. Sendo assim, é possível marcar entre 15 a 20 números em um único jogo.

Os sorteios da Lotofácil acontecem de segunda a sábado sempre a partir das 20 h. Isso possibilita 6 chances de ganhar em uma semana.

Além disso, é possível fazer a aposta de modo sistemático, chamado surpresinha. Onde você não escolhe os números a marcar na cartela e o sistema faz esse serviço. Ou seja, essa é para quem acredita que a sorte sempre está a seu favor.

Com a ideia de aumentar as chances de receber o prêmio e não gastar tanto existem os bolões que cumprem perfeitamente esse papel.

Apostas de até 20 números em uma cartela não chegam a um valor altíssimo. No entanto, dentro dos bolões eles são divididos entre mais pessoas, o que retorna mais acessível

Veja como realizar as apostas da Lotofácil

Na Lotofácil é possível apostar de modo online ou presencial. Então, caso você seja tradicional pode fazer as suas apostas na mesma casa lotérica de sempre. Provavelmente deve considerar como o seu amuleto da sorte. Então, basta selecionar a cartela da sua escolha e marcar os números que quiser. Após isso, efetua o pagamento no caixa.

No entanto, o modo online possibilita fazer as apostas do conforto da sua casa, desde que você tenha acesso à internet. Além disso, deve baixar o aplicativo ou ir para o site da Loterias Caixa.

Sendo que, ao apostar de maneira virtual, é preciso prestar atenção no valor que deve ser pago. Pois, há limites mínimo e máximo. Sendo que os valores custam 30 reais e 945 reais, respectivamente.

Confira o resultado 2506 da Lotofácil

No dia 27/04/2022 foi realizado o sorteio 2506 da Lotofácil. Seu prêmio era de aproximadamente 1,5 milhões de reais. Portanto, se você fez um investimento dessa jogatina, veja abaixo quais foram os 15 números sorteados. Então, confira se de fato você foi certeiro na numeração marcada.

14, 25, 08, 10, 09, 15, 19, 05, 04, 20, 03, 16, 22, 11, 18.

Saiba como fazer o resgate do seu prêmio caso você tenha tido sorte

Se você tem aquela sorte invejável e conseguiu ganhar um dos prêmios disponíveis do dia, anote as dicas dadas aqui. Pois, a cada novo concurso Lotofácil disponibiliza prêmios a partir de 11 acertos até o máximo que é com 15, saiba abaixo como é a retirada do seu valor a receber.

Os valores que chegarem até o valor de 1900 reais você pode retirar em uma casa lotérica. Enquanto, para os saques acima dessa quantia, é necessário dirigir-se até uma agência bancária da Caixa Econômica Federal.

Todavia, em qualquer modalidade de retirada é necessário que o premiado leve consigo o documento de identificação com foto, CPF e comprovante de pagamento da sua aposta.

Aliás, uma ressalva é quando um sorteio é feito no final de semana, a retirada só se faz possível a partir do próximo dia útil. O mesmo vale se for feriado.

Portanto, se você conferiu o resultado do concurso 2506 da Lotofácil, já sabendo como retirar o seu prêmio, não há mais como que se preocupar. Mas, se não ganhou, diversifique suas apostas e concorra em mais jogos.