As loterias são sempre muito visadas para quem almeja mudar de vida através de apostas que possibilitam ser um milionário. Afinal, esse é o sonho de todo mundo, correto? Por isso, se você jogou na última Quina, provavelmente quer saber quais foram os números sorteados. Então, confira agora o resultado 5832 da Quina e descubra se a sorte esteve a seu favor!

Confira o resultado 5832 da Quina

Quer saber o resultado 5832 da Quina? A Quina é uma dessas chances incríveis de levar muito dinheiro e mudar de vida. Então, na terça-feira, dia 19/04/2022, foi realizado o sorteio do concurso 5832 desse grande jogo.

Confira abaixo quais foram os 5 números sorteados deste concurso excepcional que tem como estimativa altíssimo prêmio no valor de 6,5 milhões de reais:

78 – 17 – 01- 63 – 58

Saiba como foi o resultado do concurso anterior

O concurso anterior foi o 5831, que foi realizado no dia 18/04/2022. Os números sorteados foram: 07-08-37-59-66.

O valor de premiação para esse concurso era de 5,2 milhões de reais. No entanto, não houve nenhuma aposta que tenha acertado todos os números sorteados.

Mesmo assim algumas pessoas conseguiram arrematar ótimas premiações. Confira abaixo para saber o que rolou:

64 pessoas conseguiram acertar 4 números e levaram R$7.485,83.

5.889 pessoas acertaram 3 números e o prêmio para elas foi de R$77,47.

Para as 160.962 pessoas que acertaram 2 números, o valor repassado foi de R$2,83.

Confira abaixo as informações mais relevantes sobre a Quina

Esse é com certeza um dos jogos favoritos da loterias Caixa, pois realizar a aposta nele é bem simples. Começando pelo seu valor, que é o mais barato de toda a loteria. Dessa forma, é possível fazer uma jogada com 5 números pagando apenas 2 reais.

A cartela da Quina tem 80 números disponíveis. Dentre eles, é necessário que seja feita uma seleção de 5 dezenas. Entretanto, a aposta não é limitada somente a isso.

Se você estiver muito empenhado em ganhar, existe a possibilidade de aumentar as suas chances de chegar ainda mais perto de acertar todos os números. Para isso, você pode apostar até 15 números, o que aumentará demais a sua sorte.

Um fato relevante é que, apesar do jogo custar 2 reais, cada aumento na escolha de números da aposta aumentará, também, o valor a ser pago. No entanto, você pode realizar os famosos bolões, em que diversas pessoas fazem uma única aposta com mais números. Assim, cada uma paga uma parte do total, o que deixa o jogo mais em conta no geral e com mais chances de garantir uma vitória milionária.

A surpresinha é um outro meio de conseguir fazer a sua fezinha. Nela, não é necessário se preocupar em selecionar os números. Afinal, o sistema marca aleatoriamente, preenchendo a cartela por você. Assim, é como se a sua sorte estivesse, literalmente, nas mãos do destino.

Os sorteios desse queridíssimo jogo são realizados de segunda-feira a sábado, sempre a partir das 20h. No entanto, quando há feriado, o concurso do dia pode ser adiado para o próximo dia útil.

Quais são os canais de atendimento em que você pode apostar?

Os canais que são possíveis realizar as apostas são presenciais e online. Se optar em apostar de maneira presencial, é só ir a uma Casa Lotérica. Lá o apostador deve escolher uma cartela, preencher com os números que quiser ou, então, solicitar uma surpresinha. Em seguida, basta efetuar o pagamento no caixa e pronto! É só aguardar pelo dia do sorteio torcendo muito!

Para realizar uma aposta de forma online, também é super fácil! Basta acessar o site ou baixar o aplicativo das Loterias Caixa. Quando entrar, você precisa confirmar que é maior de 18 anos, para dar continuidade. Então, busque o jogo que deseja, selecione os números que quer apostar e efetue o pagamento da compra que está no carrinho.

Há, porém, um pré-requisito para o fechamento, que é realizar uma compra cujo valor seja igual ou superior a 30 reais. Tendo feito todo esse processo, é só relaxar e esperar o dia do sorteio.

Como retirar o seu prêmio?

A retirada do prêmio pode ser feita pelo próprio ganhador ou, então, pode ser delegada para outra pessoa, através de uma procuração. Para valores que são de até 1.900 reais, é possível fazer a retirada em uma Casa Lotérica. Pode ser a mesma onde foi realizada a aposta ou alguma outra de sua preferência.

Os valores que são superiores a 1.900 reais devem ser retirados em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal. Para tal, é necessário o comprovante de pagamento do jogo, documento de identidade e CPF.

Os prêmios a partir de 10 mil reais não são depositados na hora. Aliás, eles podem chegar ao ganhador somente depois de 2 dias úteis, após iniciar o processo para retirá-lo.

A versatilidade da Loterias Caixa é inegável e muito impressionante. Existem diversos jogos para todos os grupos. Então, caso você tenha interesse, diversifique a sua aposta e opte por expandir o seu leque de opções. Assim, você vai aumentar ainda mais as suas chances de obter o prêmio almejado.