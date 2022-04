A Quina faz parte da rotina de muitos brasileiros que fazem suas apostas diárias com muita fé de mudar sua situação financeira. Aliás, esse jogo é incrível e premia muitos milhões em diversos concursos. Portanto, se você teve tempo e investiu nele, confira o resultado 5839 da Quina.

Mantenha sua fezinha viva e realize jogadas todos os dias para concorrer a prêmios que podem dar uma nova vida para você e sua família.

Saiba como foi o resultado do concurso anterior 5838

O concurso anterior foi realizado no dia 27 de abril de 2022, quarta-feira. O prêmio estimado pela Caixa foi de 2,1 milhões de reais, mas ninguém teve a felicidade de ganhá-lo. Enquanto isso, outros sortudos vão receber os seguintes prêmios:

R$3.642,21 para 95 pessoas que acertaram 4 números.

R$49,43 para as 6.849 que acertaram 3 números.

R$2,25 para as 150.202 apostas com 2 acertos.

Aliás, os números sorteados foram: 09, 10, 23, 33, 47.

Saiba como jogar na Quina

Apostar na Quina além de ser baratinho é muito simples. Então, a cartela desse jogo possui 80 números disponíveis. Sendo que para participar de um concurso é necessário preencher ao menos 5 deles, sendo o máximo 15.

Então, se você confia muito nos números que escolheu para jogar, existe a possibilidade de perdurar a sua aposta por até 24 jogos seguidos, sendo que o mínimo elegido é de 3 e seguem por múltiplos. Este é o sistema da teimosinha.

Caso não queira escolher os números de sua preferência, opte por uma surpresinha. Nessa proposta, o sistema escolhe aleatoriamente os números por você.

Os valores são proporcionais à quantidade de chances que você tem em cada jogo. Em uma aposta com 5 números o preço a ser pago é de 2 reais. No entanto, a possibilidade de acerto é de 1 em cada pouco mais de 24 milhões.

Quando você investir um pouco mais de dinheiro em uma única aposta, ou seja mais números dentro dela, o valor fica mais alto. No entanto, as chances aumentam também. Como é o exemplo de jogos com 15 números, cujo valor é de aproximadamente 6 mil reais.

Com sorteios acontecendo quase todos os dias, é possível participar em 6 concursos diferentes com prêmios variados.

Investindo menos de 50 reais em um mês é possível participar de 1 concurso com 6 números por dia. São, em média, 28 chances de ganhar.

Aliás, essas apostas podem ser feitas em uma loteria caixa, desde que você dirija-se a uma para realizá-la. Porém, podem ser feitas também no site da loterias caixas ou através do seu aplicativo, que é possível baixar nas lojas App Store ou Play Store.

Existe apenas uma situação específica quando você realiza a aposta de maneira online. O valor mínimo para fechar o carrinho com as jogadas é de R$30,00 e o máximo de R$945,00. Sendo assim, possibilita novas jogadas e mais chances.

Confira o resultado do sorteio do concurso 5839

Na quinta-feira dia 28 de abril de 2022, foi feito o concurso 5839 da Quina e o seu prêmio estimado para ele era de aproximadamente 3 milhões de reais.

Saiba se os 5 números que você apostou foram os sorteados e se essa bolada já tem dono.

Os números sorteados foram os:

12, 13, 23, 50, 15.

Veja como retirar o prêmio da Quina

Fazer apostas é simples. Assim como, retirar o prêmio que ganhou também é. A Quina realiza pagamentos para quem acertou a partir de 2 números. Então, dependendo do valor, caso ele seja inferior a 1900 reais, é possível retirar em uma casa lotérica. Mas, para isso preste atenção aos dias e horário de funcionamento.

Mas, para prêmios acima disso, a retirada é feita em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal, no próximo dia útil após o sorteio.

Enfim, seja qual for o valor do resgate, ele só será repassado para a pessoa que tiver direito, se ela levar documento de identidade com foto, CPF e comprovante do pagamento do jogo para comprovar que é ela mesma.

Com as informações para você conferir o resultado 5839 da Quina, como apostar e resgatar, não há mais nenhum impedimento para realizá-las. Dessa forma, invista nessa jogada que já está no coração de diversos brasileiros. Então, torça muito para ser o próximo bilhete premiado.