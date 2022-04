Confira o resultado da Lotomania concurso 2302

A Lotomania é um dos jogos da Loterias Caixa que possibilita o ganho de prêmios grandiosos. Então, o concurso 2302 tem como possibilidade pagar 4,5 milhões de reais como o prêmio máximo.

Aliás, o sorteio foi realizado no dia 20/04/2022 e abaixo você verá como foi o resultado. Cruze os dedos e confira agora mesmo.

Saiba como foi o resultado anterior da Lotomania o sorteio 2301

Antes de tudo, veja como ficou o resultado do sorteio 2301 da Lotomania realizado no dia 18/04/2022.

Os números sorteados foram os seguintes:

00, 02, 03, 05, 07, 25, 33, 34, 38, 41, 50, 60, 63, 65, 70, 79, 80, 85, 94.

Infelizmente, não houve apostas com 19 ou 20 números sorteados. No entanto, as que obtiveram 18 acertos, que foram 43 pessoas, conseguiram levar o montante de R$ 2.655,10.

Com 17 acertos, 435 pessoas foram ganhadoras de R$ 262,45. Enquanto que 2858 pessoas que apostaram em 16 números levaram R$ 39,94.

Por fim, fechando as premiações, com 15 números dos sorteados, 12.675 pessoas têm direito a R$ 9,00.

Jogar na Lotomania é uma mania incrível; veja como apostar

Realizar as apostas na Lotomania é muito simples. Você precisa de um pouco de fé e de selecionar 50 números. Apesar de ser extensa, o extenso número deixa a sorte mais a seu favor.

A propósito, a cartela desse jogo possui 100 números disponíveis para poder realizar a sua “fezinha”.

Embora a cartela tenha tantos números, durante o sorteio são selecionados apenas 20. Além disso, o maior prêmio é destinado para quem acerta essa quantidade.

Então, saiba que há mais uma possibilidade de ter a sorte a seu favor. Para isso, pode optar pelo sistema da surpresinha para preencher a cartela. Aliás, ao selecionar essa opção, o sistema realiza o sorteio dos números e constrói a sua jogada.

Além dessa opção, existem os bolões e a teimosinha. Inclusive, esta categoria dá continuidade a sua jogada por até 8 concursos seguidos a partir do que você apostou.

Incialmente, os sorteios da Lotomania, eram realizados apenas 2 vezes por semana. No entanto, devido à sua alta procura, os dias estenderam-se e agora são 3. Anote na agenda, pois os sorteios acontecem às segundas-feiras, quartas-feiras e aos sábados.

Seu horário exato para a realização do sorteio não é especificado. Porém, eles começam a ser realizados a partir das 20 h, portanto faça a aposta até às 19 h do dia que quiser concorrer.

E por falar em sorteio, veja como ficou o concurso 2302

Antes de verificar o resultado, dedos cruzados e boa sorte.

Realizado na quarta-feira dia 20/04/2022, esse concurso com um prêmio milionário, trouxe os seguintes números sorteados. Confira logo abaixo.

87, 34, 50, 23, 45, 12, 15, 67, 69, 78, 38, 91, 10, 48, 57, 25, 11, 63, 37, 52.

Veja onde é possível jogar na Lotomania

Se apesar do resultado acima a sorte não foi muito generosa e você quer tentar novamente, saiba que existem 2 maneiras de realizar as apostas nas Loterias Caixa.

A maneira mais comum é apostar fisicamente. Para isso, vá em uma casa lotérica, onde é possível escolher a cartela e jogar os 50 números que preferir.

No entanto, para a maior comodidade e conforto, existe a possibilidade de realizar em casa mesmo a sua jogada. Aliás, isso é possível fazer através de um navegador com internet, acessando o site da Loterias Caixa.

Porém, se não tiver computador, há uma terceira alternativa. Basta baixar o aplicativo das Loterias Caixa em um celular ou tablet.

Existe um fator interessante para quem você faz apostas online. Há um valor mínimo, que é de 30 reais e o máximo por dia, é de R$945,00.

Resgate o seu prêmio: saiba como

Com a possibilidade de ganhar prêmios acontece desde 15 acertos até 20, é necessário ficar ciente de onde é possível fazer o resgate do valor que tiver a receber.

Suponha que após fazer a conferência do resultado 2302, os 20 acertos vieram da cartela que você escolheu. Assim, para prêmios que são com valores mais altos que 1900 reais, a retirada é feita em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal. Aliás, pode fazer o processo em qualquer agência.

Enquanto que para valores menores, é possível retirar em uma casa lotérica. Seja nela ou em uma agência bancária, o valor só será liberado se o ganhador estiver portando documento de identidade com foto, CPF. Além disso, é claro, mostrar o bilhete premiado com o comprovante de pagamento.