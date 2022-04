Confira o resultado do concurso 1772 do Timemania e o time do coração

Ganhar na Loteria é o sonho da maioria das pessoas, não é mesmo? Imagina você você ficar milionário do dia para a noite e resolver todos os seus problemas? Se você jogou na última Timemania, então deve fazer parte do grupo de pessoas que fazem aquela fezinha. Então, apaixonado por futebol e por Loteria, chegou o seu momento. Se você apostou no concurso Timemania 1772, então confira o resultado desse sorteio e do time do coração e saiba se você levou a aposta com o prêmio máximo.

Quais foram os números do último sorteio

Antes de saber o resultado do concurso Timemania 1772, confira os números que saíram no 1771. A Timemania sorteou o concurso 1771 no dia 9 de abril de 2022 e o prêmio era de 10 milhões de reais. Os números sorteados foram:

58 – 31 – 27 – 46 -49 – 71 – 68

E o time de coração foi: bola 40 – Juventus SP

Veja qual foi o resultado do concurso 1772 do Timemania e o seu time do coração

O concurso 1772 foi realizado no dia 12/04/2022, a partir das 20h. O prêmio estipulado para este concurso foi de aproximadamente 10 milhões de reais. Então, descubra agora se você se tornou o novo milionário do Brasil.

Os 7 números sorteados foram:

17 – 67 – 51- 05- 27 – 79- 48

E o time de coração foi: bola vermelha 51 – Parará – PR

Como apostar na Timemania? Confira

Apostar na Timemania é muito fácil! Você precisa escolher 10 números entre os 80 números disponíveis na cartela. Além disso, você pode apostar no seu time do coração selecionando o coraçãozinho com o time da sua escolha.

Você pode solicitar ao sistema que faça a sua aposta para você dos 10 números, caso você queira contar com a sua sorte. Essa jogada se chama surpresinha, e o valor dela é um pouco diferenciado, pois é mais alto do que o valor da aposta com os 10 números.

Para realizar as suas apostas, é imprescindível que você vá até uma casa lotérica, faça a marcação na sua cartela e efetue o pagamento diretamente no caixa.

Entretanto, caso você não queira sair de casa ou não possa no momento, existe a possibilidade de você fazer a sua aposta de maneira online. Nesse caso, para fazer esse tipo de aposta, você precisa acessar o site da Loterias Caixa. Lá você vai realizar a escolha dos seus números ou optar por uma surpresinha. Porém, ao fechar a sua compra, você perceberá que só será possível se você atingir o valor mínimo solicitado pelo site, que é de 30 reais.

A Timemania premia quem acerta os 7 números dentre os 10 sorteados, mas também premia quem acerta menos, inclusive quem acerta o time do coração que sai no sorteio. Vale ressaltar que a aposta máxima é aquela que acerta os 7 números, portanto ela levará o prêmio máximo estipulado no dia do concurso. As outras apostas que acertarem menos números levam valores menores.

Imagina ficar de fora dessa, nem pensar não é mesmo? Então, realize as suas apostas até às 19h do dia que você quiser participar do sorteio. Assim, é imprescindível que você cumpra rigorosamente esse horário, pois, a partir desse momento, não será mais possível participar da aposta que será realizada naquele dia.

Saiba quais são os dias de sorteio da Timemania

Os sorteios da Timemania acontecem 3 vezes por semana. Eles são realizados às terças-feiras, quintas-feiras e aos sábados. Sendo assim, você tem uma tripla chance de ganhar ao longo da semana.

Acertou os números do concurso Timemania 1772? Saiba como fazer a retirada do seu prêmio

A retirada do seu prêmio depende do valor que você ganhar. Em geral, as premiações para quem acertar a menor quantidade de numeração costuma ser uma premiação menor em dinheiro. Com isso, pode ser retirada em uma casa lotérica, assim como quem acerta qual é o seu time do coração.

Já as premiações grandes, para quem acerta os 7 números sorteados, só podem ser retiradas em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal.

Se você fez a conferência dos seus números sorteados no sorteio 1772 da Timemania e verificou, então, que você conseguiu acertar todos os 7 números, basta você ir até uma agência bancária. Então, leve o seu bilhete premiado e um documento de identificação com foto, para mostrar que você tem direito ao prêmio estipulado.

Entretanto, se você jogou e não foi dessa vez, não esqueça que os sorteios acontecem 3 vezes por semana. Sendo assim, você ainda tem mais 2 vezes na semana para realizar a sua jogatina. Então, acredite na sua sorte, faça as suas apostas e torça bastante para ser o novo milionário brasileiro.