Confira o resultado do concurso 1775 da Timemania e o time do coração

A Timemania é uma das ótimas opções de apostas das loterias. Prato cheio para quem adora jogar e ama futebol. Então, se você quer dar aquele grito de vitória, seja por um gol ou pelo resultado da loteria, acompanhe nosso artigo! Confira o resultado do concurso 1775 da Timemania!

Saiba qual foi o resultado do concurso 1775 da Timemania e o time do coração

Os amantes de futebol e apaixonados por jogos de sorte podem apostar sem medo na Timemania! Nela, é possível receber um prêmio por acertar os números ou, então, por marcar o time do coração sorteado. Dessa forma, são muitas as chances de ganhar! O sorteio do concurso 1775 da Timemania foi realizado na terça-feira, dia 19/04/2022. A estimativa de prêmio foi de 11,5 milhões de reais. Então, confira abaixo os números que saíram, além do time do coração:

39 – 69 – 49 – 22 – 35 – 19 – 68

Time do coração: bola de número 61 – Sampaio Corrêa – MA

Todos os detalhes sobre a Timemania

Nada mais justo do que fazer jus ao próprio nome, não é mesmo? Dessa forma, a Timemania é um jogo que tem mania de time, com 80 deles disponíveis na cartela para fazer a sua escolha.

Além de todos esses times, também existem 80 dezenas possíveis de serem selecionadas. No entanto, essa jogada possui uma aposta fechada e não é possível aumentar a quantidade de números na hora de fazer a sua fezinha. Portanto, é necessário escolher 10 opções dentro das 80 disponíveis.

Assim como em outras apostas do mundo das Loterias, na Timemania é possível solicitar uma surpresinha. Nesse caso, o sistema selecionará os 10 números de maneira aleatória e montará uma cartela, deixando a sua sorte literalmente nas mãos do destino.

Outro método de preenchimento é a teimosinha. Ele dá continuidade ao jogo já existente por mais 2 ou 4. Assim, o jogador pode permanecer tentando a sorte com os números da jogada inicial.

Os sorteios da Timemania são realizados sempre às terças-feiras, quintas-feiras e sábados. Neles, são selecionados aleatoriamente, na roleta, apenas 7 números, apesar da aposta ser feita com 10 deles.

Para participar do sorteio que acontecer no dia, é necessário apostar até às 19h, para que o seu jogo entre no sistema.

As premiações ocorrem a partir de 3 números e, também, caso acerte apenas o time do coração.

Quais são as maneiras de apostar?

Atualmente, a facilidade e a comodidade de realizar apostas chegou até a casa dos brasileiros e é possível fazer isso sem sair do conforto do seu lar.

A aposta virtual consiste em acessar o site da loterias Caixa ou, então, fazer pelo aplicativo em um celular. Para isso, logicamente é necessário baixá-lo. Após isso, é necessário confirmar que a idade corresponde a mais de 18 anos para, então, dar início ao procedimento.

Agora, é preciso selecionar a cartela virtual e escolher os 10 números que deseja apostar. Ou, então, você pode solicitar uma surpresinha.

O fechamento da compra pode ser feito a partir do momento em que pagar o valor mínimo de 30 reais, tanto pelo site como pelo aplicativo. As apostas também possuem limite máximo, o qual é de 500 reais.

Outra possibilidade de realizar apostas é em uma Casa Lotérica. Lá é possível escolher uma cartela, selecionar os números, marcar o time do coração e realizar o pagamento de 3 reais por cada aposta.

Saiba como foi o concurso anterior, o 1774

O concurso realizado anteriormente teve o prêmio estimado de 10,7 milhões de reais. Os 10 números sorteados foram:

01 – 06 – 15 – 21 – 42 – 77 – 79.

O time do coração foi da bola 58 – Rio Branco/ES.

Não houve vitória com 7 números, mas 4 apostas conseguiram acertar 6 deles e levaram R$31.865,95. Com 5 acertos, 163 pessoas levaram R$1.117,12. O prêmio de R$9,00 foi para 2.705 pessoas que acertaram 4 números. Já o valor de R$3,00 foi para 26.031 pessoas, que conseguiram ter 3 acertos. O time do coração rendeu R$7,50 para 5.656 apostas.

Saiba como retirar o seu prêmio do concurso 1775 da Timemania

As apostas de baixo valor, como as que vão de 3 a 5 acertos, bem como as que acertaram o time do coração, no concurso 1774 da Timemania, podem ser retiradas no próximo dia útil, no horário de funcionamento das Casas Lotéricas.

No entanto, as 4 apostas que acertaram 6 números precisam ir até uma agência bancária da Caixa Econômica Federal, nos dias úteis e nos horários em que ela estiver funcionando.

Para retirar o valor, seja ele alto ou baixo, é necessário que mostre do bilhete pago, um documento de identidade com foto e o CPF. No entanto, caso o valor seja muito alto, existe a possibilidade do jogador premiado solicitar, por meio de uma procuração, que outra pessoa realize a retirada por ele.

Esperamos que você ganhe pelo menos algum dos prêmios do concurso 1775 da Timemania. Entretanto, se ainda não foi a vez de soltar o grito de gol junto ao de “campeão da Timemania”, não perca as esperanças e continue tentando. Boa sorte na próxima jogada!