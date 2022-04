Se existe uma coisa que brasileiro ama em jogo de loteria e futebol, não é mesmo? Então, as apostas estavam abertas e se você realizou a sua fezinha confira o resultado do concurso 1777 da Timemania.

Apostar é uma febre que nunca sairá de moda. Além disso, também é uma forma de buscar o que tantas pessoas desejam, o prêmio milionário dos sonhos.

Conheça o jogo da Timemania

A cartela do Timemania é um pouco diferente das convencionais. Pois, ela possui 80 números dispostos e é necessário que as marcações sejam feitas em 10. Sendo que deles, são sorteados apenas 7.

Além deles, também precisa escolher um time. Em resumo, os números e o time são sorteados no dia vigente. Aliás, não existe a possibilidade de fazer uma aposta com valor mínimo ou máximo de escolha de números. Logo, ela é a única e o valor dela é 3 reais por cartela.

Se você quer descobrir se a sorte está a seu favor, existe a possibilidade de escolher uma surpresinha. Desta forma, o sistema escolherá, de forma aleatória, os números para você.

Além disso, caso você seja fiel as suas apostas de sempre, pode repetir o seu jogo para 2 ou até 4 apostas consecutivas.

Então, os sorteios da Timemania acontecem às terças-feiras, quintas-feiras e sábados sempre a partir das 20 h. E portanto, existem 3 chances de você receber um prêmio.

Como é possível realizar as apostas?

O jeito tradicional de jogar que perpetua há anos, é dirigindo-se a uma casa lotérica para realizar as apostas de maneira presencial.

No entanto, as apostas também passaram a ser feitas virtualmente. Para isso, acesse o site ou aplicativo das loterias caixa.

Com isso, é necessário que elas sejam feitas no canal virtual até completar o valor mínimo exigido, o qual é de 30 reais.

Para completar este valor, é possível realizar 10 apostas colocá-las dentro do carrinho e efetuar o pagamento.

Existe também a possibilidade de fazer apostas de modo aleatório no sistema, como um combo. Aliás, a própria Loterias Caixa disponibiliza esta modalidade. Assim, você paga 31 reais e consegue jogar em todos os concursos que acontecerão naquele dia.

Saiba como foi o concurso anterior, o 1776

O concurso anterior, o 1776 foi realizado no sábado dia 23/04/2022 com um prêmio estimado para 12 milhões de reais.

Os números sorteados e o time do coração foram os seguintes:

01, 16, 28, 48, 63, 79 e 80.

Time: Fortaleza-CE.

Não houve apostas vencedoras com 7 números. No entanto, 6 apostas levaram R$51.930,88 por acertarem seis algarismos números.

Com 5 acertos, 428 pessoas levaram R$1.040,00. Enquanto 7452 pessoas levaram R$9,00 por acertarem 4 números.

Com 3 acertos, 69194 conseguiram reaver o valor apostado com o prêmio de R$3,00. Por último, o prêmio de R$7,50 por jogar no time do coração certo foi para 35.213 pessoas.

Confira o resultado do concurso 1777.

No dia 26/04/2022 o sorteio 1777 do Timemania foi feito e seu prêmio estimado era de aproximadamente 13 milhões de reais.

Confira abaixo quais foram os números sorteados e também o time do coração. Dedos cruzados para ver se as suas apostas foram certeiras.

Números: 59, 31,45, 51, 69, 61, 67.

Time do coração: bola 4 – América RN

Saiba como resgatar o seu prêmio

Vamos imaginar que você conseguiu os 13 milhões de reais com essa única aposta e quer retirar o seu prêmio. Só existe uma maneira de fazer isso e é através de uma agência bancária da Caixa Econômica Federal.

Aliás, é necessário levar o comprovante de pagamento da sua aposta, seja o que você recebeu no caixa ou o impresso por ter jogado no canal virtual. Além disso, documento de identificação com foto e CPF.

Como é um valor altíssimo, existe a possibilidade de designar, através de uma procuração, um representante. Com isso, ele fará o trâmite burocrático do resgate do prêmio.

A Timemania distribui prêmios menores também, como, por exemplo, para quem acerta o time do coração. Nesse caso, é possível resgatar o prêmio através de uma casa lotérica, de sua escolha. Aliás, lembre-se de levar os documentos e comprovante de pagamento citados acima.

Portanto, se você conferir o resultado do concurso 1777 da Timemania e teve a grande notícia de que a sua vida mudou da água para o vinho, a sua sorte está com tudo. Porém, se não foi dessa vez não se preocupe, pois, existe a possibilidade de jogar em diversas apostas das loterias caixa, que premiam de segunda a sábado.