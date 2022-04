Fez aquela fezinha para ganhar uma bolada? Está sempre jogando nas loterias? Se sim, então provavelmente você fez uma aposta na Lotomania. A Lotomania não para de premiar, e no dia 13/04/2022 realizou mais um sorteio. Confira o resultado do concurso 2299 da Lotomania, que tem como prêmio máximo previsto 2,5 milhões de reais. Se você é uma das pessoas que apostou e está com as suas apostas em dia, confira o resultado deste sorteio e saiba se você foi a pessoa premiada que levou a grande bolada. Confira!

Confira abaixo o resultado da Lotomania concurso 2299

Veja agora qual foi o resultado do concurso 2299 da Lotomania e saiba se a sua aposta foi a ganhadora com 20 acertos. Confira:

59, 14, 62, 11, 93, 03, 65, 27, 55, 24, 50, 91, 56, 45, 81, 01, 26, 51, 87, 46.

Veja qual foi o resultado do concurso anterior, o concurso 2298

O concurso 2298 da Lotomania foi realizado na segunda-feira, dia 11/04/2022, e o valor estimado para pagamento da aposta máxima desde o concurso era de 1,8 milhão de reais. Não houve nenhuma aposta campeã das 20 dezenas sorteadas. Porém, algumas apostas conseguiram levar um prêmio.

Dessa forma, 2 pessoas cravaram a aposta com 19 acertos e levaram mais de 100 mil reais para casa. As pessoas que acertaram 18 números conseguiram ganhar R$1.762,59 e outros valores menos foram pagos para quem acertou 17 e 16.

Saiba quais números foram sorteados:

53, 18, 56 ,11 ,70, 96, 99, 41, 88, 89, 43, 09, 29, 74, 33, 62, 61, 06, 98, 73

Você sabe como apostar na Lotomania? Confira

Apesar da aposta da Lotomania ter o mesmo valor de algumas outras apostas das Loterias Caixa, a sua proposta é um pouco diferente dos demais.

Na Lotomania, a cartela possui 100 números, e nesses 100 números você precisa fazer uma aposta com 50 números. Assim, você precisa contar com a possibilidade de ter 20 números sorteados de 50, que você escolheu para apostar.

Se você acha 50 números uma aposta muito grande e não quer realizar de maneira manual todas elas, então existe a possibilidade de você fazer a sua aposta. Assim, você pode solicitar uma surpresinha para fazer o complemento da sua aposta.

Dessa forma, você não precisa se preocupar com o restante dos números que precisam ser apostados, além de poder contar com a sorte para fazer o complemento da sua aposta e esperar que a sorte esteja a seu favor.

Saiba onde e como realizar as suas apostas

Você pode fazer a aposta de maneira presencial ou online. Dessa forma, caso você resolva fazer a sua aposta de maneira online, é imprescindível que você seja maior de 18 anos de idade e que você faça uma aposta com um valor equivalente a 30 Reais.

Caso você resolva fazer a sua aposta de maneira presencial, você precisa ter o valor mínimo da aposta, que é de R$2,50, para fazer a aposta com os 50 números. No entanto, para fazer a aposta de maneira presencial, não existe um valor mínimo para você apostar.

Vale ressaltar que, a partir do momento que você escolhe uma surpresinha na sua aposta, os números serão escolhidos automaticamente, e você deverá pagar um valor um pouco maior neste tipo de aposta.

Saiba quais são os dias de sorteio da Lotomania

A Lotomania realiza o sorteio todas as segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras de cada semana, a partir das 20h.

Sendo assim, é imprescindível que você faça suas apostas antes do horário que dará início ao sorteio. Então, o horário mais indicado é que você encerre suas apostas até às 15h.

Confira o que fazer se a sua aposta tiver seus números sorteados

Caso você tenha sido sorteado com o prêmio de 1 milhão de reais, provavelmente deve estar eufórico e não sabe por onde começar para retirar o seu prêmio. Dessa forma, é necessário que você vá até uma agência da Caixa Econômica Federal.

Lá existem profissionais que são extremamente capazes de te direcionar e orientar da melhor forma, para você fazer a retirada do seu prêmio.

Uma dica incrível é que você mantenha o sigilo da sua premiação e continue levando a sua vida normalmente, mesmo após recebê-la. Dessa forma, você não levantará suspeitas e, assim, você poderá ser o novo milionário e continuar com a sua vida tranquila e pacata, mesmo após o recebimento do prêmio.

Caso você não queira exposição na hora de buscar o prêmio, você pode ficar tranquilo, pois existe um processo bem seguro e sigiloso para que você retire o prêmio. Mas ainda assim, você pode, por meio de uma procuração, solicitar que alguma pessoa da sua confiança faça a retirada do prêmio por você. Dessa forma, o prêmio não ficará vinculado a ela, então será vinculado a você, mas a exposição será da parte dela.

Esperamos que tenha sido o ganhador do concurso 2299 da Lotomania! Se ganhou, parabéns! Se não foi o ganhador, não desanime! Continue apostando! Afinal, só assim é possível ganhar, tendo constância. Então, continue essa jornada para se tornar um milionário e boa sorte na próxima!