Se você apostou na Lotomania, confira o resultado do sorteio do concurso 2304. Afinal de contas, quando a sorte está a favor de quem joga, não tem para ninguém.

Além dos números sorteados, saiba como realizar as apostas. Por fim, veja algumas dicas que vão te levar a ficar mais próximo do resultado milionário.

Saiba como foi o resultado anterior da Lotomania 2303

O concurso anterior foi o 2303, realizado no dia 22/04/2022, sexta-feira. Então, os 20 números sorteados para os 5,4 milhões de reais foram os seguintes:

03, 04, 08, 09, 14, 29, 39, 42, 43 , 45, 47, 48, 52, 62, 81, 82, 88, 91, 95, 96.

Nenhuma aposta conseguiu levar o prêmio milionário e com isso ele acumulou. No entanto, ocorreram as seguintes premiações:

2 pessoas saíram premiadas com R$131.680,01 por acertar 19 números;

67 pessoas acertaram 18 e levaram R$2.456,72;

Com 17 acertos, 603 levaram R$272,96

3604 com 16 acertos conseguiram R$45,67;

E acertando 15 números, 15.978 ficam com R$ 10,08.

Veja como realizar as apostas na Lotomania

Nesse jogo que é uma mania nacional, para fazer a aposta é necessário escolher, no máximo, 50 números, em uma cartela com 100.

É claro que é uma aposta muito extensa e por esse motivo pode optar pelo preenchimento automático do sistema, chamado surpresinha. Aqui, ele faz a escolha dos números pela pessoa e coloca na cartela.

Então, são sorteados 20 números de todos os preenchidos na cartela. Sendo assim, é um jogo muito vantajoso, pois possibilita uma grande chance de receber o prêmio.

E por falar em sorteio, eles são realizados às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras de cada semana. Porém, quando há feriado, o concurso ocorre no dia seguinte pré-determinado.

Confira o resultado do concurso 2304 da Lotomania

No dia 25/04/2022, o concurso 2304 da Lotomania tinha como possibilidade premiar quase 6,5 milhões de reais. Sendo assim, confira abaixo os números sorteados e veja se as suas apostas foram certeiras.

07, 58, 35, 65, 71, 38, 95, 20, 02, 79, 10, 49, 51, 26, 93, 52, 76, 44, 55, 48.

Fique de olho nessas dicas para as próximas apostas

Tentou e não foi dessa vez? Assim, veja três dicas que podem ser essenciais para ajudá-lo a alcançar o tão sonhado prêmio. Logo, anote-as em seu caderno e ponha em prática na próxima aposta.

Escolha os números que não saem da sua cabeça na Lotomania

Pode parecer estranho, mas de fato, conforme você aposta, é normal jogar os números que mais fazem sentido. Por exemplo, a data de seu aniversário ou dos seus pais, entre outros.

Logo, se o seu pé já está no mundo da superstição, selecione os números que estão frequentes na sua cabeça. Talvez eles sejam os sorteados e a vida está tentando te dar essa chance.

Invista em bolões

Saindo um pouco da superstição, as apostas em bolões são comprovadamente uma excelente opção para acertar na loteria.

Dessa maneira, nesse tipo de jogo é possível investir um pouco mais de dinheiro. Além do mais, aumentar a quantidade de apostas feitas. Muitas das vezes, são jogos aleatórios, que, no entanto, podem te surpreender.

Diversifique as suas apostas

A abrangência das loterias caixa é surpreendente. Afinal, diariamente existem sorteios para diversos jogos. Assim, não apostar em todos é quase uma perda de tempo. Se é possível fazer esse investimento, não deixe para depois.

Veja como é possível retirar o prêmio ganhado na loteria

Bom, se for o felizardo, saiba como retirar o prêmio. Primeiramente, existe a possibilidade de retirar em uma casa lotérica ou, então, realizar uma transferência do valor para uma conta nominal. Aliás, isso pode ocorrer quando os valores do prêmio são inferiores a 1900 reais. Portanto, é o que pode acontecer, já que a Lotomania paga aposta a partir de 15 acertos.

Enquanto, para prêmios milionários como o concurso 2303, a única possibilidade é retirar em uma agência bancária. Aliás, ela deve ser da Caixa Econômica Federal. Além disso, a transação pode levar até dois dias úteis.

Em caso de total sigilo, o detentor do prêmio milionário, pode entrar em contato com um advogado e solicitar uma procuração. Dessa forma, outra pessoa vai retirar o dinheiro, mediante autorização do premiado, e a sua identidade será resguardada.

A propósito, entenda que os funcionários das agências são preparados para manter o sigilo. Contudo, é sempre bom ter um cuidado redobrado e se prevenir. Ainda mais, quando a vida muda da noite para o dia.

Independente do sorteio o que você conseguir acertar a numeração, seja no concurso 2303 na Lotomania ou em outro, a retirada do seu prêmio deve ser feita da mesma maneira.