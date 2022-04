Confira o resultado do concurso 233

Saiba os resultados e confira se é um novo milionário

Quem gosta de variar nas suas apostas, e com certeza deve adorar jogar na Super Sete. Para as pessoas que não conhecem, cabe a breve explicação. Então, ele é um jogo diferenciado da loteria. Pois, dispõe de uma cartela com 7 colunas com números entre 0 a 9.

Logo, se você realizou a aposta do concurso 233 do Super Sete, confira o resultado. Assim, saiba se o grande prêmio de 550 mil reais já tem a sua casa como destino.

Veja como é possível apostar na Super Sete

Apesar de ser uma cartela com estrutura diferente dos outros jogos conhecidos da Loteria, a facilidade que a Super Sete traz é incrível.

Primeiramente, ela dispõe de poucos números. Além disso, o sete do seu nome vem da quantidade de colunas que existem. São 7 para apostar em um número cujas opções variam de 0 a 9.

O valor da cartela para quem aposta com os números mínimos é de R$ 2,50. E claro, quanto mais números marcados, maior o preço. Por exemplo, se assinalar 21 números o valor passa para aproximadamente R$5.467,50.

Então, uma excelente opção para fazer a sua jogada sem ter a preocupação de quais números apostar, é deixar o sistema fazer a escolha por você.

A propósito, o nome desse serviço é surpresinha. Como o nome já diz, mostra que o preenchimento na cartela será realizado de forma aleatória.

Por fim, os sorteios acontecem todas as segundas feiras, nas quartas-feiras e sábados, sempre a partir das 20h. No entanto, quando há feriado ou situações eventuais, eles são adiados para o próximo dia disponível da Super Sete.

Confira o resultado do sorteio 232 da Super Sete

Na segunda-feira dia 18/04/2022 foi realizado o sorteio do concurso 232. O valor destinado para o dia foi de R$ 500.000,00. Saiba como ficaram dispostos os números nas colunas.

Coluna 1 – número sorteado: 1

Coluna 2 – número sorteado: 0

Coluna 3 – número sorteado: 8

Coluna 4 – número sorteado: 5

Coluna 5 – número sorteado: 4

Coluna 6 – número sorteado: 7

Coluna 7 – número sorteado: 6

Infelizmente, ninguém conseguiu cravar a Super Sete, mas diversas pessoas foram premiadas. Confira abaixo:

Duas apostas realizaram 6 acertos e com isso, levaram R$12.428,533. Enquanto que 46 pessoas acertaram 5 números, resultando na quina da Super Sete. O valor distribuído foi de R$771,95.

Para o acerto de quadra, o valor de R$57,36 será disponibilizado para 619 pessoas. E por fim, 5959 pessoas recebem R$ 5,00.

Confira o resultado do concurso 233

No dia 20/04/2022 foi realizado o concurso 233. Então, o valor estimado para o prêmio máximo do dia foi de 550 mil reais e os números sorteados, foram:

Coluna 1 – número sorteado: 0

Coluna 2 – número sorteado: 2

Coluna 3 – número sorteado: 7

Coluna 4 – número sorteado: 4

Coluna 5 – número sorteado: 4

Coluna 6 – número sorteado: 2

Coluna 7 – número sorteado: 4

Por quais canais apostar?

Então, há 2 possibilidades de realizar as apostas atualmente. Isto é, pode ser feita por meio de uma casa lotérica. Para quem usa mais o celular ou computador, pode apostar por meio do aplicativo ou site da Loterias Caixa.

Contudo, no caso do jogo ser feito de maneira online, é necessário que as apostas sejam feitas no valor mínimo para o fechamento delas, que é de 30 reais.

Além disso, para quem busca maiores chances de receber o prêmio, existe o valor máximo de apostas. Para isso, deve desembolsar, no máximo, 945 reais para fazer o seu jogo.

Para concorrer ao prêmio disponível no dia vigente, preste bastante atenção no horário da realização das apostas, que pode ser até às 19 h.

Veja como é simples retirar o prêmio

Quando a sorte sorri para os que ela escolhe, basta apenas resgatar aquilo que merece.

Se acertou 7 números no concurso 233 da Super Sete, seguindo a conferência das colunas é fácil resgatar o dinheiro. Para isso, no próximo dia útil compareça até uma agência bancária da Caixa Econômica Federal para então fazer a retirada.

A propósito, esse tipo de jogo realiza premiações a partir de 3 acertos. Sendo assim, valores menores que 1900 reais que podem ser retirados diretamente em uma casa lotérica.

Independente do local que for retirar o dinheiro, preste atenção na documentação exigida. Portanto, leve um documento de identificação com foto e o CPF. Aliás, este último é o comprovante de pagamento do bilhete.

Enquanto se ganhou uma bolada, saiba que para valores acima de 10 mil reais o esquema é outro. Portanto, é necessário esperar até dois dias úteis para a transação.

Contudo, se nesse concurso não ganhou uma grande quantia, não se preocupe. Pois, continue apostando até alcançar o resultado pretendido. Afinal, existem diversas apostas da Loterias Caixa. Assim, pode variar os seus jogos para ter a possibilidade de ganhar prêmios todos os dias.