Os sorteios das Loterias Caixa acontecem quase todos os dias. Na Super Sete eles acontecem às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras. Sendo assim, confira o resultado do concurso 235 e se você fez a sua fezinha, veja se conseguiu arrematar o prêmio máximo.

Com uma proposta diferente, a Super Sete realiza premiações 3 vezes por semana e em um desses dias o prêmio pode ser o seu, basta apostar.

Confira o resultado do sorteio anterior, o 234

O concurso anterior aconteceu na sexta-feira dia 22/04/2022 e o prêmio era de aproximadamente 600 mil. Assim, nenhuma aposta conseguiu acertar os 7 números dispostos na 7 colunas. Então, veja como ficou o resultado do sorteio.

Coluna 1 – número sorteado: 1

Coluna 2 – número sorteado: 8

Coluna 3 – número sorteado: 8

Coluna 4 – número sorteado: 8

Coluna 5 – número sorteado: 9

Coluna 6 – número sorteado: 6

Coluna 7 – número sorteado: 7

Apesar de não haver vencedores com os 7 acertos, duas apostas com 6 números corretos devem receber mais de R$9.337,93. Enquanto que com 5 acertos, 34 pessoas ganharam R$ 784,70.

As 580 pessoas que acertaram 4 levam, consequentemente, R$ 45,99. Por fim, 5.107 ficaram com R$5,00 por conseguir 3 números dos sorteados.

Saiba como apostar na Super Sete

Jogar na Super Sete é um pouco diferente das apostas mais populares que existem. Pois, a cartela é pequena. Além disso, possui 7 colunas dispostas com números de zero a 9.

Então, é necessário apostar ao menos um número em cada coluna para realizar o pagamento e concorrer aos prêmios.

Aliás, existe a possibilidade de jogar até 3 números por coluna obtendo um total de 21. No entanto, quanto mais aposta, mais alto o valor fica.

Caso não esteja disposto a pagar um valor alto para uma aposta maior, saiba que existe a possibilidade de jogar através de bolões. Ou seja, quando mais pessoas entram em uma aposta e dividem o valor total de custo. Assim, sai mais barato para todas.

Por fim, quando não souber quais números escolher, solicite uma surpresinha. Aqui, ocorre a maneira automática do sistema marcar numerações nas colunas por você.

Saiba onde apostar

O modo tradicional de realizar as apostas é ir a uma casa lotérica. Dessa forma, é possível fazer isso nos horários de funcionamento em dias úteis.

No entanto, os canais digitais também estão abertos para as apostas. Para isso, é possível realizar a compra através do aplicativo da loterias caixa ou do próprio site.

Ao realizar as apostas virtualmente será necessário jogar até atingir o valor mínimo solicitado que é de 30 reais. Caso queira apostar um valor melhor, atente-se ao máximo diário de 945 reais.

Por fim, saiba que a surpresinha pode ser feita através dos 2 canais, assim como os bolões. Mas caso esteja com vontade de inventar o seu próprio bolão, não se limite e convide pessoas que sejam da sua confiança para realizá-lo.

Confira o resultado do sorteio do concurso 235

No dia 25/04/2022, a Super Sete realizou seu concurso de número 235 com a estimativa de premiar 700 mil reais. Logo, veja abaixo como ficou a disposição das colunas e dos números sorteados.

Coluna 1 – número sorteado: 9

Coluna 2 – número sorteado: 7

Coluna 3 – número sorteado: 6

Coluna 4 – número sorteado: 2

Coluna 5 – número sorteado: 3

Coluna 6 – número sorteado: 5

Coluna 7 – número sorteado: 6

Confira como fazer a retirada do prêmio

Suponha que após fazer a conferência dos números sorteados você percebeu que conseguiu cravar todos. E agora como proceder?

Retirar o prêmio é mais simples do que parece. Afinal, como são pagos valores baixos ou altos, desde 3 acertos até o 7, o local do recebimento pode variar.

Se o valor a receber for inferior a 1900 reais, dirija-se até uma casa lotérica. Aliás, não esqueça de apresentar o documento de identidade com foto, CPF e comprovante de pagamento da aposta.

No entanto, com os 7 acertos nas colunas e o prêmio estimado de 600 mil reais, a retirada será feita na agência bancária. Pode ser uma nas proximidades da sua residência ou outra que preferir.

Então, saiba que valores acima de 10 mil reais não costumam ser transferidos na hora. Na verdade, podem levar até 2 dias úteis para chegar a conta do destinatário.

Jogou, conferiu o resultado do concurso 234 da Super Sete e não deu certo? O importante é não desistir e continuar apostando. Afinal de contas, existem outros jogos que podem ser favoráveis para você. Em resumo, não há como saber quais serão os próximos números sorteados e eles podem ser os seus.