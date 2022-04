Confira o resultado do concurso 2491 da Lotofácil 

Jogador que é jogador está sempre antenado em todas as apostas que acontecem ao longo da semana. Afinal, qual deles não tem o sonho de se tornar um milionário, não é mesmo?

Se você tem um sonho de jogar na Lotofácil pela possibilidade de conquistar o prêmio, além de gostar de estar sempre por dentro de todos os resultados e apostas disponíveis para você, hoje poderá conferir o sorteio da Lotofácil 2491. Fique por dentro de tudo e saiba todas as curiosidades para você fazer as suas apostas nas loterias.

Você sabe como funciona a Lotofácil?

A Lotofácil é uma das apostas mais fáceis de serem realizadas na loteria da caixa. A cartela dela é uma cartela pequena que contém apenas 25 números distribuídos entre os que você pode selecionar para apostar. Então, acompanhe para saber o resultado da Lotofácil 2491.

A aposta pode ser feita com 15 números escolhidos, e você tem uma boa chance de obter os números sorteados dentro da sua cartela. Assim, você pode apostar várias vezes. A aposta com os 15 números é uma aposta barata, só não é tão barata quanto apostar na Quina. A Lotofácil chega a ser 50 centavos mais cara do que apostar na Quina, sendo, portanto, de R$2,50 o valor da sua aposta.

Confira abaixo o resultado do concurso 2491 da Lotofácil

O concurso 2491 da Lotofácil foi realizado no dia 07/04/2022. O sorteio começou a partir das 20h. E o prêmio máximo dessa aposta foi de 1,5 milhão de reais. Confira os números abaixo que foram sorteados deste dia.

22- 01- 06 – 24- 18 -19 – 09- 21 -14 – 02 – 03 – 17 – 04 – 11- 05

Antes deste concurso, foi realizado o sorteio do concurso 2490, no dia 06/04/2022, que também foi realizado a partir das 20h. Os números deste sorteio foram:

03, 15, 01, 13, 14, 05, 10, 12, 06, 25, 20, 24, 19, 16, 04

Se não ganhou na Lotofácil 2491, veja como você pode tentar novamente

Se você investiu o seu tempo e seu dinheiro, mas não deu certo desta vez, você pode tentar outros dias. Em seguida, além de ter um custo extremamente fácil e que premeia a partir de 11 acertos em uma cartela, existem sorteios quase todos os dias da uma semana.

Sendo assim, as chances que você tem de ganhar algum valor nas suas apostas é ainda maior do que você imagina. Mas é claro que para ganhar o prêmio máximo é necessário que você faça a aposta certeira do maior prêmio.

Quais são os dias do sorteio da Lotofácil?

Os sorteios costumam acontecer de segunda-feira a sábado, a partir das 20h. Sendo assim, você pode realizar as suas apostas todos os dias e, caso queira participar do concurso vigente, não precisa ficar atento ao horário que você fará sua aposta.

Para o sorteio que acontecerá no dia específico que você quer apostar, você precisa fazer a sua aposta até às 19h.

E se você for sorteado, o que fazer?

É importante que você preste bastante atenção na hora de conferir os números sorteados. Em seguida, caso você tenha feito a aposta nos números que saíram no sorteio, é importante que você procure no dia seguinte o local para você retirar seu prêmio com urgência.

Mas, vamos supor que você apostou no sábado e o resultado do concurso saiu no sábado às 20h. É bem provável que no dia seguinte, que será domingo, você não consiga retirar o seu prêmio. Entretanto, no próximo dia útil, dirija-se até uma agência da Caixa Econômica Federal e busque informações a respeito do seu prêmio.

Seja discreto ao solicitar as informações que você precisa para saber como proceder. Dessa forma, você não precisará expor o seu prêmio e ninguém saberá que você foi o ganhador, sendo dono de uma cartela recheada de números sorteados.

Outro fator importante é que você não pode chegar simplesmente na agência bancária e falar que você é a pessoa que levará o prêmio sem a devida confirmação. Então, você precisa levar um documento de identificação com foto, além do bilhete com o comprovante de pagamento da aposta e os números digitalizados.

Lá, vão te orientar da melhor forma e saberá como realizar a retirada, além de poder fazer a transferência do valor que você conquistou para a sua conta, podendo, assim, movimentá-lo.

Não desista!

Esperamos que você tenha sido o ganhador do concurso 2491 da Lotofácil! Caso não tenha sido, não desanime! Lembre-se que, para ganhar, é preciso acreditar na sorte e estar sempre jogando. Não adianta jogar de vez em quando. É preciso constância, além de adotar algumas estratégias que podem te ajudar. Você pode conferi-las no nosso site, inclusive.

Então, não desista. Fique de olho nas próximas apostas, jogue e torça muito! Talvez você se torne o novo ganhador da Lotofácil na próxima vez!