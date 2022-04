O concurso 2494 da Lotofácil foi realizado no dia 11 de abril de 2022. O prêmio esperado para a noite é de 1,5 milhão de reais. Dessa forma, o ganhador da aposta milionária é quem acertar os 15 números sorteados. Então, confira o resultado do concurso 2494 da Lotofácil e veja se você obteve os acertos.

No mundo das apostas, não tem como ficar de fora de nenhum jogo, não é mesmo? Pensando em te atualizar de mais um sorteio da Lotofácil, separamos as informações abaixo. Confira tudo o que elencamos para você.

Confira o resultado do sorteio do concurso anterior da Lotofácil

Antes de saber o resultado do concurso 2494 da Lotofácil, confira o resultado do concurso anterior, que foi o 2493, realizado no dia 09/04/2022, com o início a partir das 20h. Os números que foram sorteados neste concurso foram:

02, 03, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 25

A aposta vencedora foi do estado de Pernambuco, mais precisamente da capital. O valor pago foi de um pouco menos de 1,5 milhão de reais. Outras 264 apostas também conseguiram prêmios, por acertar 14 números, assim cada uma delas conseguiu levar R$1.514,07.

Veja o resultado do concurso 2494 da Lotofácil

Já o sorteio 2494 aconteceu na segunda-feira, dia 11 de abril. Então, quer saber se você foi o grande campeão? Confira os 15 números que que saíram:

01, 24,18, 25, 09, 05, 08, 13, 16, 06, 02, 04, 23, 12, 10

Saiba como funciona a Lotofácil

A Lotofácil é uma aposta diferenciada, pois ela possui apenas 25 números na sua cartela. Dessa forma, para realizar suas apostas, você pode escolher 15 números dentre esses 25 disponíveis no volante.

Existe a possibilidade de você receber premiações a partir de 11 números que você marcar corretamente na sua cartela. Porém, ganha a premiação máxima quem conseguir cravar a aposta dos 15 números que saírem no sorteio.

Caso você tenha interesse em realizar esse jogo, você pode ir até uma casa lotérica, solicitar a cartela da Lotofácil e marcar 15 números no volante. Caso você seja uma pessoa supersticiosa, opte por números que façam sentido para você. Como, por exemplo, a data do aniversário de uma pessoa querida ou mesmo a sua. Também pode ser a data de um evento importante ou algo que seja marcante na sua vida, em algum número que você tenha como o número da sorte.

Com os números que marcou, você precisa efetuar o pagamento para que validem a sua aposta. Neste momento, caso você não tenha feito a escolha dos números, mas mesmo assim deseja apostar, você pode solicitar uma jogada chamada surpresinha.

A surpresinha, como o próprio nome já traz, é uma surpresa do sistema para você. Dessa forma, ele realiza o sorteio de alguns números de maneira aleatória e coloca como uma jogada para você. Para solicitar a surpresinha, você deverá pagar um valor diferenciado, mas que pode valer a pena.

Suponha que você não pode sair de casa por algum motivo, mas quer muito fazer a sua aposta na Lotofácil. Dessa forma, você pode fazer a sua aposta online, seguindo as instruções do site da Loterias Caixa e cumprindo alguns pré-requisitos que são essenciais para dar prosseguimento.

Você sabe quais são os dias de sorteio da Lotofácil? Confira abaixo

A Lotofácil é um jogo que faz sorteios praticamente todos os dias. Eles acontecem de segunda-feira a sábado, e todos os dias fazem uma premiação para aqueles que acertarem a numeração que saiu no sorteio.

A partir das 20h, acontece o sorteio, e, para participar do concurso do dia disponível, você precisa fazer as suas apostas até às 19h.

Depois que o sorteio for realizado, como o campeão deve proceder?

É imprescindível que você faça a conferência da sua cartela, pois, caso você tenha obtido 11 acertos ou mais, já existe a possibilidade de você receber algum prêmio.

Se você não sabe, os valores das apostas são pagos pela Caixa Econômica Federal. Então, quando você faz uma aposta e consegue obter êxito, acertando os números necessários para o prêmio, é preciso que vá, em 1 dia útil, em uma agência bancária para se identificar como vencedor de determinada aposta. Em seguida você vai realizar os trâmites necessários para a obtenção do seu valor. Lá mesmo vão te orientar da melhor forma e direcionado para o seu prêmio.

Não desista!

Esperamos que você tenha sido o ganhador do concurso 2494 da Lotofácil! Caso não tenha sido, não desanime! Lembre-se que, para ganhar, é preciso acreditar na sorte e estar sempre jogando. Não adianta jogar de vez em quando. É preciso constância, além de adotar algumas estratégias que podem te ajudar. Você pode conferi-las no nosso site, inclusive.

Então, não desista. Fique de olho nas próximas apostas, jogue e torça muito! Talvez você se torne o novo ganhador da Lotofácil na próxima vez!