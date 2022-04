O concurso 2495 da Lotofácil foi realizado no dia 12 de abril de 2022. O prêmio esperado para a noite é de R$1,5 milhão. O ganhador da aposta milionária é quem acertar os 15 números sorteados. Então, confira o resultado do concurso 2495 da Lotofácil e veja se você obteve os acertos.

No mundo das apostas, não tem como ficar de fora de nenhum jogo, não é mesmo? Pensando em te atualizar de mais um sorteio da Lotofácil, separamos as informações abaixo. Então, confira tudo o que elencamos para você.

Confira o resultado do sorteio do concurso anterior da Lotofácil

Antes de descobrir o resultado do concurso 2495 da Lotofácil, Veja os números que saíram no sorteio 2494, que foi realizado na segunda-feira, dia 11 de abril. Os números sorteados foram:

01, 24,18, 25, 09, 05, 08, 13, 16, 06, 02, 04, 23, 12, 10.

A aposta vencedora do prêmio máximo levou R$1.380.382,58. Aproximadamente 336 pessoas acertaram 14 números dos 15 sorteados e cada uma receberá R$1.230,59. Outras 11.600 pessoas acertaram 13 números e receberão um prêmio de R$25,00. As 139.691 pessoas que acertaram 12 números podem buscar a premiação de R$10,00, fora as 701 mil pessoas que ganharão R$5,00.

Veja o resultado do concurso 2495 da Lotofácil

O sorteio do concurso 2495 da Lotofácil estipulou como valor do prêmio aproximadamente 1,5 milhão de reais. Então, se você fez essa aposta e acertou todos os números, vai se tornar o novo milionário do Brasil. Os 15 números sorteados foram os seguintes:

13, 15, 10, 25, 21, 17, 05, 24, 19, 18, 09, 16, 03, 12, 14.

Você sabe como funciona a Lotofácil? Veja como realizar as apostas

Apostar na Lotofácil, como o próprio nome já diz, é super fácil. Existe uma cartela com 25 números de 01 até 25 disponíveis para você escolher dentre eles. Dessa forma, você precisa escolher 15 para fazer a sua aposta.

Entretanto, caso você não queira chutar os números ou não esteja confiante em escolher 15 números aleatórios, você tem a opção de solicitar uma aposta chamada surpresinha. Assim, como o nome já diz, a surpresinha consegue escolher números aleatórios do sistema para completar a sua cartela por você. Dessa forma, você não terá nenhuma preocupação.

Além da surpresinha, você pode participar de bolões que aumentam as suas chances de chegar mais perto do prêmio, gastando um valor bem mais acessível.

Você pode apostar em uma casa lotérica, assinalando os seus números na cartela que estiver disponível e efetuando o pagamento no caixa.

Existe, também, a possibilidade de você fazer a sua aposta online. Para isso, basta acessar o site da Loterias Caixa e procurar o jogo da Lotofácil para realizar as suas apostas.

Seja em uma casa lotérica ou online, a opção da surpresinha está disponível em ambas plataformas.

Confira quais são os dias de sorteio da Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil acontecem de segunda-feira a sábado e sempre são realizados a partir das 20h. Caso haja alguma exceção ou imprevisto, será comunicado e o sorteio será realocado para o próximo dia possível para a realização.

As suas apostas podem ser feitas todos os dias. Dessa forma, para participar do concurso que estiver vigente, você deve realizar a sua aposta até às 19h daquele mesmo dia. No entanto, caso não faça isso, aposte novamente no próximo sorteio.

Como fazer a retirada do seu prêmio

Você já percebeu que a Lotofácil realiza premiações desde 11 acertos até o máximo que são 15 acertos. Para fazer a retirada do seu prêmio, é necessário que você saiba o valor aproximado que você irá receber.

Caso seu valor seja inferior a 2 mil reais, é possível que você faça a retirada em uma casa lotérica. No entanto, lembre-se sempre de levar a sua documentação e o seu bilhete para comprovar que foi você que realizou o pagamento.

Caso o valor seja superior a 2 mil reais, você deverá fazer a retirada em uma agência da Caixa Econômica Federal. Entretanto, é necessário que você respeite os dias e horários de funcionamento da agência bancária. Então, caso o seu sorteio tenha sido em um sábado, você precisará esperar até o próximo dia útil para poder fazer a retirada do seu prêmio, no horário em que a agência bancária estiver aberta.

Se você conferiu o resultado do sorteio 2495 da Lotofácil, mas infelizmente ainda não foi a sua vez, não se preocupe. Afinal, você poderá tentar novamente até conseguir o resultado pretendido. Por isso, faça a sua aposta com variação de números e opte por não usar numeração sequencial, pois isso reduz as chances de acerto.

Aliás, não se esqueça de conferir todas as nossas dicas de como aumentar suas chances na hora de apostar. Afinal, mesmo que seja um jogo de sorte, existem algumas estratégias que podem aumentar as sua chances de se tornar um milionário. Então, boa sorte na próxima!