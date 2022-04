Se você gosta de apostar e está sempre fazendo uma fezinha, então provavelmente jogou na última Lotofácil. Essa é uma das apostas mais queridas dos brasileiros. Além disso, ela é muito fácil de jogar, como o nome já diz. Entretanto, será que ela também é fácil de ganhar? Confira o resultado do concurso 2499 da Lotofácil e descubra se você acertou os números sorteados. Acompanhe!

Saiba qual foi o resultado do concurso 2499 da Lotofácil

O concurso 2499 da Lotofácil teve o seu sorteio realizado na segunda-feira, dia 18/04/2022. Então veja abaixo qual foi o resultado desse prêmio milionário, que teve como estimativa 1,5 milhão de reais como prêmio máximo.

Os 15 números sorteados foram os:

08, 16, 12, 05, 19, 03, 20, 14, 17, 22, 11, 04, 23, 07, 02.

Confira o resultado anterior da Lotofácil, o concurso 2498

O resultado anterior da Lotofácil foi do concurso 2498, realizado no dia 16/04/2022. Os 15 números sorteados foram:

01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 22, 25.

2 apostas foram vencedoras, acertando os 15 números, sendo que uma delas foi realizada através do canal eletrônico e a outra foi do Rio de Janeiro. Cada uma delas levou R$771.993,40. Outras 208 apostas com 14 acertos levaram R$1.556,44. Com 13 acertos, 7308 apostas levaram R$25,00. O valor de R$10,00 foi destinado a 98.992 pessoas. Por fim, 555.487 levaram R$5,00.

Saiba como realizar as suas apostas na Lotofácil

As apostas da Lotofácil são simples e, como o próprio nome já diz, são bem fáceis de serem realizadas. Para isso, é necessário selecionar 15 números na sua cartela. Ela tem números de 1 a 25, para você fazer a sua escolha e jogar.

Como são muitos números, pode ser que você não queira fazer a sua aposta do modo tradicional, escolhendo número a número que signifique algo para você. Sendo assim, existe a possibilidade de você fazer uma aposta chamada surpresinha. Dessa forma, o sistema te surpreende e faz o preenchimento através de números aleatórios, que o sistema vai escolher por você.

Saiba onde realizar as suas apostas

É possível realizar as suas apostas no modo tradicional. Conhecido há muito tempo por pessoas que já costumam jogar na loteria, o mais comum é ir até uma casa lotérica para jogar. Porém, além disso, existe a possibilidade de você fazer a sua jogada online.

Caso você opte pela segunda opção, é imprescindível que você faça a confirmação da idade ao entrar no site da Loterias Caixa ou no aplicativo que você baixar no seu celular.

Após isso, crie um cadastro ou efetue um login para dar prosseguimento à sua aposta. Então, selecione o jogo que você quer fazer e, após isso, comece a colocar os números dentro da sua cartela.

Para finalizar a sua compra presencialmente, não existe nenhum valor mínimo para efetuar o seu pagamento. No entanto, para fazer uma aposta online, é necessário que você cumpra o valor mínimo de 30 reais.

Você pode diversificar as suas apostas com outros jogos para cumprir o valor mínimo solicitado. Dessa forma, não precisa ser exatamente só das apostas da Lotofácil.

Confira quais são os dias de sorteio da Lotofácil

Além de ser muito fácil de jogar, a Lotofácil premia todos os dias com sorteios de segunda-feira a sábado. Assim, eles acontecem diariamente sempre após às 20h.

Para participar do sorteio vigente, é imprescindível que você realize a sua aposta até às 19h.

Veja como é possível fazer a retirada do seu prêmio

Imagine que você conferiu o resultado no concurso 2499 da Lotofácil e viu que você teve um excelente resultado. Dessa forma, você terá a possibilidade de fazer a retirada do seu prêmio.

Se o seu valor for superior a 1.900 reais, será necessário que você dirija-se até uma agência da Caixa Econômica Federal, para realizar todo o trâmite para agilizar a retirada do seu valor.

Caso seja inferior a esse valor citado acima, existe a possibilidade de você fazer a retirada diretamente em uma casa lotérica. Dessa forma, não é necessário que seja na mesma casa lotérica em que você realizou a sua aposta. Pode ser em qualquer uma de sua preferência.

É importante que você saiba qual é a documentação necessária para fazer a retirada do seu prêmio. Portanto, eles costumam solicitar identidade, CPF e bilhete premiado. Assim, sem essa documentação, é inviável conseguir fazer a retirada do seu prêmio.

Caso você não queira se expor para fazer a retirada, existe a possibilidade de você escolher uma pessoa para ser a sua procuradora. Então, através de uma procuração, ela pode fazer todo o processo burocrático do seu prêmio por você.

Se você é um apostador recente e não conseguiu obter sucesso nessa aposta, não desista! Talvez você não esteja com muitas esperanças de ganhar em uma próxima jogada, mas continue apostando. Afinal, só com constância que você aumenta as suas possibilidades de ganhar! Por isso, boa sorte na próxima!