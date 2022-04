Jogar na Quina é uma prática muito comum entre os jogadores de jogos das loterias. Na maioria das vezes, as pessoas já vão imaginando receber aquela premiação milionária que ajuda a vida das pessoas. Inclusive, jogar na Quina é extremamente fácil, por isso é um dos jogos mais procurados da Loterias Caixa, com inúmeros sorteios ao longo da semana. Dessa forma, a Quina tem um valor de aproximadamente 700 mil e premia quem acertar todos os 5 números sorteados. Então, confira o resultado do concurso 5826 da Quina.

Confira abaixo qual é o resultado do concurso 5826 da Quina

O sorteio do concurso 5826 foi realizado a partir das 20h, no dia 11/04/2022. A premiação estipulada para a maior quantidade de acertos dos números sorteados foi de 700 mil reais. Então saiba quais foram os 5 números sorteados e veja se você conseguiu arrematar esta premiação sozinho. Confira abaixo os 5 números do resultado do concurso 5826 da Quina:

12 – 09 – 11 – 56 – 38

Qual foi o resultado do último sorteio da Quina?

O último sorteio da Quina foi realizado no dia 09/04/2022, no sábado, a partir das 20h. Esse sorteio teve como premiação o valor de 12,5 milhões de reais. Dessa forma, a aposta vencedora que levou 12,4 milhões de reais, aproximadamente, foi do Espírito Santo.

Outras apostas também foram sorteadas com menores números e menores valores. Por exemplo: 87 apostas acertaram 4 números dos sorteados e levaram quase 7 mil reais. 7.555 pessoas acertaram 3 números e, com isso, levaram R$75,67. Por fim, 192.215 pessoas acertaram 2 números dos sorteados e levaram R$2,97.

Os números sorteados deste concurso foram:

13- 16- 53 -73 -75.

Confira como você pode fazer suas apostas na Quina

Fazer as apostas na Quina é muito simples. Justamente por ser um dos jogos que mais realiza sorteios por semana, a Quina acaba sendo extremamente procurada. Dessa forma, para realizar as suas apostas, é necessário que você escolha 5 números dos 80 que são distribuídos em uma cartela.

Existe a possibilidade de você começar ganhando um dinheirinho a partir de 3 acertos. No entanto, a premiação máxima acontece para quem tem os 5 números ( os escolhidos na sua cartela) sorteados no momento do sorteio.

Onde e como é possível realizar a aposta

Você pode apostar da maneira tradicional e que é realizada há anos, que é indo até uma casa lotérica e fazendo a sua aposta. Dessa forma você pode apostar por apenas R$2,00.

Entretanto esse valor é para apostas com 5 números escolhidos. Caso você queira realizar uma aposta com mais números, esse valor aumentará, pois consequentemente as suas chances também aumentarão.

Além disso, você também pode contar ainda mais com a sorte, optando por uma surpresinha, onde o bolão realiza o sorteio dos números por você e os elege na sua cartela.

Porém, existe a possibilidade de você fazer a sua aposta de maneira online, sem sair da sua casa e arriscando nas cartelas disponíveis. A aposta é feita da mesma maneira que a presencial, entretanto existem algumas diferenças.

Um exemplo é que você não recebe a cartela física e não marca com caneta os números escolhidos, pois você realiza essa marcação diretamente no sistema e, em seguida, ele te envia uma comprovação para você imprimir. Além disso, é necessário que você entre com login e senha, para que as apostas sejam salvas em sua conta, possibilitando que você possa comprovar que essa aposta foi feita por você.

A compra mínima para realizar a aposta de maneira online é de R$30,00 e você pode fazê-las todos os dias, até às 19h, pois os sorteios acontecem a partir das 20h.

Saiba como fazer a retirada do seu prêmio

Se você conferiu o resultado do dia e sabe que você é um possível ganhador do prêmio total, pois acertou os 5 números sorteados, você precisa realizar alguns passos para fazer a retirada do seu prêmio.

O primeiro é que você deve se apresentar em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal, no próximo dia útil disponível, com a sua documentação e o seu bilhete com o comprovante de pagamento. Então, após toda essa conferência, a agência bancária dará a você todas as informações necessárias para que consiga proceder com a retirada do seu prêmio.

Caso você não tenha ganhado o prêmio total e o seu valor seja inferior a 2 mil reais, existe a possibilidade de você fazer a retirada em uma casa lotérica. Para isso, basta levar a comprovação de que você tem direito a aquele prêmio.

Esperamos que tenha sido o ganhador do do concurso 5826 da Quina! Se ganhou, parabéns! Se não foi o ganhador, não desanime! Continue apostando! Afinal, só assim é possível ganhar, tendo constância. Então, boa sorte na próxima!