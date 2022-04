Confira o resultado do concurso 5827 da Quina

Jogar na Quina é uma prática muito comum entre os jogadores de jogos da Loteria. Na maioria das vezes, as pessoas já jogam imaginando receber aquela premiação milionária que vai ajudar a vida de muitas pessoas. Inclusive, jogar na Quina é extremamente fácil, por isso é um dos jogos mais procurados das Loterias Caixa, com inúmeros sorteios ao longo da semana. Então, se você fez a sua aposta para o concurso 5827 da Quina, confira o resultado e veja se você foi o ganhador com os 5 acertos para levar a premiação máxima.

Resultado do concurso 5827 da Quina

O sorteio do concurso 5827 da Quina foi realizado no dia 12/04/2022 e começou a partir das 20h. Dessa forma, o valor estimado para essa aposta é de 1,5 milhão de reais. Então, descubra agora se você foi o felizardo que levou toda essa grana para casa. Os 5 números sorteados foram os seguintes:

14, 46, 50, 49, 20

Saiba qual foi o resultado do concurso anterior da Quina

O concurso anterior foi realizado no dia 11/04/2022 e seu início também foi dado a partir das 20h. A premiação mais alta estipulada era de aproximadamente 700 mil reais. Nenhuma pessoa conseguiu levar o valor inteiro, pois não tiveram acertos das 5 numerações sorteadas.

Porém, como a Quina faz premiações a partir de 3 acertos, 77 apostas com 4 acertos foram premiadas com o valor de R$3.749,03. Outras 6258 apostas acertaram 3 números e levaram R$43,93.

Os números sorteados deste concurso foram:

09- 11- 12- 38- 56.

Saiba quando você pode tentar de novo na Quina

A Quina realiza sorteios quase todos os dias da semana, e seus sorteios acontecem de segunda-feira a sábado, sempre a partir das 20h. Excepcionalmente, podem acontecer mudanças e alguns adiamentos, mas não é algo frequente, fora que costuma ser avisado ao público.

Sendo assim, você pode fazer a sua aposta todos os dias e, para que você concorra ao prêmio daquele dia específico, você precisa realizar a sua aposta até as 19h, para que ela seja computada e você consiga, com o seu bilhete, aguardar o resultado daquele concurso.

Confira como jogar na Quina e onde fazer as suas apostas

Uma aposta baratinha como a Quina pode ser frequentemente um alvo das suas apostas. Dessa forma, para realizar a sua jogatina, é necessário que você escolha 5 números, no mínimo, entre os 80 números que estão disponíveis na cartela.

Como dito anteriormente, o mínimo para você jogar são 5 números. Entretanto, caso você resolva fazer a aposta máxima, você pode optar por 15 números dentre os 80 da cartela.

Existe um porém: conforme você for apostando mais números em uma única cartela, mais perto de acertar os números sorteados você fica. E é por esse motivo que o valor da sua cartela também será mais alto, visto que as suas chances aumentam.

As suas apostas podem ser feitas através de uma casa lotérica, onde você marca à caneta os números na cartela e realiza o pagamento da sua aposta no caixa, para que seja computado o seu jogo para o dia do sorteio.

Entretanto, caso você não possa sair de casa por alguma razão, existe a opção de fazer o pagamento das apostas online, diretamente no canal virtual da Loterias Caixa. Lá você pode fazer a sua aposta e também pagar. No entanto, ao realizar o pagamento, você perceberá que será necessário fechar a compra com o valor mínimo de 30 reais.

Confira como retirar o seu prêmio

Se você fez a sua aposta e conseguiu alcançar êxito sendo certeiro na escolha dos números, você precisa retirar o seu prêmio.

A retirada do prêmio pode acontecer em uma casa lotérica, caso o seu valor seja inferior a 1.900 reais. No entanto, se ele for superior a este valor, você precisará ir até uma agência bancária, que seja da Caixa Econômica Federal, para realizar o processo de retirada do seu prêmio.

A maioria das transações são feitas entre contas, onde a Caixa Econômica Federal transfere o valor do prêmio para uma conta sua. Já pensou sair com uma maleta cheia de dinheiro do banco? Bem mais prático e lógico que seja feito por transferência ou depósito, não é mesmo?

O prazo para realizar essa retirada é de até 90 dias a contar da data do sorteio. Então, caso você não retire o valor do sorteio, vão te direcionar para o FIES. Portanto, é necessário que você esteja sempre por dentro dos sorteios e que confira o resultado do concurso 5827. Assim você não vai correr o risco de descobrir apenas meses depois que levou a bolada, já tendo passado o prazo para a possível retirada.