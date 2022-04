Se você costuma fazer uma fezinha, provavelmente deve ter jogando o último concurso da Quina. Então, se está ansioso para descobrir se você foi o ganhador, acompanhe este artigo. Confira o resultado do concurso 5831 da Quina e saiba mais dica sobre loterias.

Descubra se você ganhou o prêmio máximo do concurso 5831 da Quina

O sorteio do concurso 5831 da Quina foi realizado no dia 18/04/2022, na segunda-feira. Então, se você fez a sua fezinha e quer saber qual foi o resultado, confira abaixo e saiba se você foi o grande vencedor da aposta máxima, que tem a previsão de premiar 5,2 milhões de reais para quem acertar os 5 números. Confira abaixo os números do resultado do concurso 5831 da Quina:

08-66-37-07-59

Saiba como ficou o concurso anterior 5830 da Quina

O concurso anterior foi o 5830 e ele foi realizado no sábado, dia 16/04/2022. Os números sorteados foram:

04-26-56-58-79

Nenhuma aposta foi vencedora do prêmio máximo, porém 78 apostas levaram R$5.357,87 por acertarem 4 números. Já na casa dos 3 acertos, 6.194 pessoas conseguiram levar R$64,25, e quem acertou apenas dois números, levou R$2,87.

Entretanto, nenhuma pessoa conseguiu acertar os 5 números da Quina e levar o prêmio máximo. Dessa forma, o valor ficou acumulado para o próximo concurso.

Saiba como apostar na Quina e quais são os dias de sorteio

Apostar na Quina é muito simples e você nem precisa apostar tantos números assim para conseguir ganhar algum prêmio. Portanto, a partir de 2 acertos já é possível começar a ganhar quando você joga na Quina. No entanto, é claro que os maiores prêmios são dados para quem acerta mais números, porém, é possível ganhar até mesmo quando fizer menos acertos.

A cartela da Quina possui 80 números disponíveis e, dentre eles, você precisa selecionar pelo menos 5, que é a aposta mínima. Entretanto, existe a possibilidade, também, de você conseguir apostar até 15 números em uma única cartela. Quando você faz isso, as suas chances com certeza ficam maiores, mas o valor total para você efetuar o pagamento também.

Para as pessoas que adoram um desafio, existe a possibilidade de deixar as suas apostas a cargo do destino e solicitar uma surpresinha. Nessa jogada, você não escolhe os seus números, pois eles são sorteados pelo sistema, preenchendo a sua cartela de maneira aleatória.

Além disso, existem inúmeros bolões onde você pode realizar a sua aposta com mais pessoas e tentar a sorte em mais números. Assim, você aumenta as chances de chegar ainda mais perto do prêmio máximo.

Os sorteios acontecem de segunda-feira a sábado. Dessa forma, todos começam a partir das 20h. Para que a sua aposta tenha validade e corresponda ao jogo do dia, é necessário realizá-la até às 19h do dia em que você quiser participar.

Como realizar a aposta?

As apostas podem ser feitas em uma casa lotérica, onde, para realizá-las, basta você escolher uma cartela e nela marcar os 5 números do seu interesse, ou seja, os que você acredita que serão os que sairão no sorteio. Depois que fizer isso, você precisa efetuar o pagamento da cartela. Quando fizer, receberá um comprovante de pagamento. Ele será de extrema importância, caso você tenha direito a qualquer prêmio.

Outra possibilidade de realizar suas apostas é de maneira online, pelo aplicativo da Loterias Caixa ou pelo site. Ao acessar tanto um como outro, você precisará confirmar a sua idade, sendo imprescindível que você tenha mais de 18 anos para realizar qualquer aposta na loteria. Além dessa confirmação, é necessário fazer um cadastro ou efetuar um login para que o sistema compute as apostas para você.

Após esses passos, basta apenas selecionar o jogo que você quer apostar. Uma peculiaridade é que, ao realizar o fechamento das suas apostas, você precisará efetuar o valor mínimo necessário pelo site para o fechamento, que é de 30 reais. Então, nesse ponto, é diferente de fazer a sua aposta presencial, que exige apenas o pagamento da sua aposta.

Se você conseguiu acertar os 5 números, veja como retirar o seu prêmio

Retirar o seu prêmio é muito simples e, dependendo do valor, você pode realizar até mesmo em uma casa lotérica. Caso ele seja mais alto que o valor de 1.900 reais, será necessário fazer a retirada dele em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal.

É necessário levar os seguintes documentos: carteira de identidade, CPF e o comprovante de pagamento da sua aposta. Sem eles, não será possível fazer a retirada do seu prêmio.

Uma curiosidade é que você não precisa necessariamente ir até a agência bancária para retirar o seu prêmio. Dessa forma, você pode optar por escolher uma pessoa de sua confiança para ser a sua procuradora. Então, através de uma procuração, fazer a retirada por você.