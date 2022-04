Confira o resultado do concurso 5836 da Quina

No universo das loterias existem muitas apostas que podem ser feitas em inúmeros jogos. A Quina é um desses tantos que possibilita o pagamento de prêmios até milionários. Então, confira o resultado do concurso 5836 que vale 700 mil reais.

Seja jovem ou muito vivido, fazer a sua fezinha não precisa de nenhum outro requisito, senão confiar que ela dará certo.

Saiba como foi o resultado do concurso anterior 5835

O concurso 5834, que foi o anterior, foi realizado no dia 23/04/2022, a partir das 20 h. A premiação disponível para esse concurso foi de 7 milhões de reais. Os números sorteados foram: 01, 03, 10, 21, 35.

A aposta vencedora foi do município de Barra do Pirai – RJ levou R$ 6.615.387,04. Enquanto que 194 pessoas que realizaram 4 acertos: R$2.264,48.

Além disso, 10.735 apostas acertaram 3 algarismos: R$ 38,97. Por fim, houve o prêmio de R$2,29 onde 182.673 apostas acertaram 2 números.

Saiba como jogar na Quina

Então, este jogo é um dos mais populares da loterias caixa. Além disso, a sua facilidade encanta quem está começando nesse mundo tão diversificado.

Com 80 números disponíveis em uma cartela, para efetuar uma aposta equivalente a 2 reais, é necessário marcar 5 dezenas no volante. No entanto, existem outras maneiras de aumentar as suas chances na jogada.

Sendo uma aposta com 5 dezenas o mínimo, existe a possibilidade de assinalar a até 15 números dentro de uma única cartela. Contudo, o valor aumenta exponencialmente. Ou seja, pode chegar a mais de 6 mil reais.

Entretanto, caso você seja um aventureiro e queira deixar a sua aposta para o destino resolver, existe a possibilidade de recorrer à surpresinha. Aqui, o sistema se encarrega de selecionar os números para preencher a sua cartela.

Outra excelente opção, é procurar apostar em bolões. Pois, eles costumam aumentar as chances sem gastar tanto como em uma cartela individual com mais números.

Além disso, ainda existe a possibilidade de jogar em uma casa lotérica, desde que preencha a cartela e efetue o pagamento no caixa.

Ademais, os jogos podem ser feitos através do site ou aplicativo da Loterias Caixa. Mas para apostar por essa opção, é necessário que se cumpra o valor mínimo de compras 30 reais e o máximo de 945 reais ao dia.

Por fim, os sorteios acontecem de segunda-feira a sábado, salvo os dias em que há feriado. A propósito, é importante ficar atento ao horário máximo para realizar aposta no dia do concurso vigente, o qual é de 19 h.

Veja como ficou o resultado do sorteio do concurso 5836

O concurso 5836 que prometeu pagar a quantia aproximada de 700 mil reais, foi realizado no dia 25/04/2022, segunda-feira.

Os números sorteados foram os:

60, 34, 14, 64, 61.

Ser premiado na Quina é o mesmo que ser premiado na Quina da MegaSena?

Um assunto que pode gerar uma certa confusão é a diferença entre a aposta da Quina e ganhar a Quina da Mega-Sena. Portanto, a primeira informação é que são jogos distintos.

A Quina é um jogo próprio, da Loterias Caixa, cujas possibilidades de jogos foram explicadas anteriormente. Já quando acertam 5 dos 6 números na Mega-Sena, costumam falar que a pessoa conseguiu uma Quina.

Por isso, preste bastante atenção ao efetuar a aposta para não haver nenhuma confusão na hora da conferência dos resultados também.

Resgatar seu prêmio é simples; confira

Suponha que você tenha jogado e conquistou um dos prêmios disponíveis seja para 2, 3, 4 ou 5 acertos. Então, é importante verificar qual o valor será pago para cada prêmio, a fim de identificar onde será o resgate do seu.

Aliás, existe uma distinção de retirada para valores com até 1900 reais, os quais você pode receber o dinheiro, através de uma casa lotérica. Enquanto valores superiores a esse, o resgate só pode ser feito em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal.

Independente de onde for retirar, é importante que a pessoa leve consigo o documento de identidade com foto, o comprovante de pagamento do bilhete com os números do sorteio e CPF.

Havendo um resgate de um prêmio milionário e que a pessoa não queira se expor, existe a possibilidade de enviar outra em seu lugar com uma procuração. Dessa forma, será muito mais simples para cumprir com as burocracias solicitadas.

No entanto, se você conferiu o resultado do concurso 5834 da Quina e não foi dessa vez, não se preocupe. Pois, saiba que as Loterias Caixa disponibilizam outros jogos. Sendo assim, você pode diversificar as suas possibilidades apostando neles.