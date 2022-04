Jogar na loteria já faz parte da nossa tradição, não é mesmo? Fazer aquela fezinha faz parte do cotidiano do brasileiro. Então, se você é uma dessas pessoas que está sempre apostando na sorte, provavelmente deve ter apostado na Dupla Sena de Páscoa. Assim, você deve estar ansioso para saber o resultado do concurso especial Dupla Sena de Páscoa! Então, confira agora o resultado e descubra se você foi o ganhador.

Confira o resultado do concurso especial Dupla Sena de Páscoa

No dia 16/04/2022, a partir das 20h, foi realizado o sorteio da Dupla Sena especial de Páscoa e o seu prêmio foi de 30 milhões de reais. Confira o resultado do concurso especial Dupla Sena de Páscoa e veja se a sorte sorriu a seu favor.

1° sorteio

39, 32, 25, 42, 19, 38.

2° sorteio

22, 44, 15, 42, 13, 05

Veja abaixo quando foi realizado o último sorteio

O concurso 2354 foi realizado no dia 02/04/2022 e o seu prêmio foi de 2,3 milhões. Após esse dia, a Dupla Sena começou a acumular os valores para realizar o sorteio 2355, especial de Páscoa. Confira quais foram os números sorteados:

1° sorteio:

09, 25, 37, 42, 46, 50

2° sorteio:

11, 18, 20, 23, 26, 48

Veja como você pode fazer a sua aposta na Dupla Sena e ficar milionário

Quem já está acostumado a jogar na loteria sabe que jogar na Dupla Sena é extremamente fácil e você pode ter uma dupla chance de ganhar.

Isso acontece porque o nome Dupla Sena vem da possibilidade de você ganhar 2 vezes, depois acontecem 2 sorteios a cada dia de sorteio realizado.

Para fazer a sua aposta na Dupla Sena é necessário preencher a cartela dela, que tem apenas 50 números. Preencha entre 6 a 15 números para realizar a sua aposta.

Se você apostar apenas 6 números, a sua aposta terá um valor mínimo. Porém, quanto mais números você apostar, maiores chances você terá de ganhar e também maior será o valor da sua aposta.

Você pode, também, solicitar uma surpresinha para que a sua jogada seja feita de forma aleatória no sistema. Assim, você não terá todo o trabalho de selecionar os números a seu critério e deixar a cargo do destino.

Uma grande possibilidade também, principalmente para esse sorteio que teve um prêmio milionário, é a possibilidade de fazer bolão. Você mesmo pode criar ou participar de algum que já esteja disponível para as apostas.

Quais são os dias de sorteio da Dupla Sena?

A Dupla Sena costuma realizar sorteios às terças-feiras, quintas-feiras e, também, aos sábados. Seguindo essa linha de 3 sorteios por semana, você tem na verdade 6, uma vez que na Dupla Sena você tem as chances dobradas, pois são realizados 2 sorteios por dia. Eles acontecem a partir das 20 h.

Porém, desde o dia 02/04/2022, os sorteios deram uma pausa para que fosse feito um sorteio especial.

Veja como realizar as suas apostas

As suas apostas podem ser feitas de maneira presencial, desde que você vá até uma casa lotérica e realize suas apostas, selecionando os números e fazendo o pagamento no caixa.

Além disso, existe a possibilidade de você fazer a sua aposta online, através da plataforma da Loterias Caixa, seja baixando o aplicativo da mesma ou acessando o site.

No entanto, ao realizar a sua aposta online, você precisa ficar atento ao finalizar a sua compra. Existe um valor mínimo que você deve cumprir, que é de 30 reais. Assim, você tem a oportunidade de apostar mais vezes para cumprir o valor mínimo solicitado.

Veja abaixo como fazer a retirada do seu prêmio do concurso especial Dupla Sena de Páscoa

Se durante o sorteio da Dupla Sena de Páscoa, você conseguiu verificar os seus números da aposta civil, que tem direito a prêmios, saiba como retirá-los.

Caso você tenha conseguido acertar os 6 números, é bem provável que a sua aposta seja milionária. Nesse caso, esse tipo de prêmio você deve retirar em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal.

No entanto, se você acertar valores menores, não se preocupe, pois na Dupla Sena você consegue prêmios a partir de 4 números acertados. Nesse caso é possível que você faça a sua retirada também em uma casa lotérica, desde que o valor não ultrapasse 1900 reais.

Mas, se você não conseguir acertar os números dessa vez, não se preocupe, pois você pode tentar novamente. Além da Dupla Sena, existem outras apostas que você pode realizar ao longo da semana e aumentar as suas chances de ganhar.

O importante é que você não desista até conseguir o resultado que você pretende, que provavelmente é o mais alto que a loteria disponibilizar. Siga a sua intuição e escolha os melhores números para sua jogatina.

Lembre-se sempre que é preciso estar sempre jogando para aumentar as suas chances. Então, se você não ganhou o sorteio especial Dupla Sena de Páscoa, boa sorte na próxima aposta!