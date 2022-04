Confira os 41 modelos de celulares que deixarão de operar o WhatsApp em abril

Atualmente, em uma era super tecnológica, ficar sem um meio para se comunicar pode ser bem difícil. No entanto, isso é o que vai acontecer com milhares de brasileiros caso não troquem os seus celulares.

A Meta anunciou recentemente que a partir do dia 30 de abril alguns modelos de celular deixarão de operar o WhatsApp. Isso porque, devido a uma atualização do aplicativo alguns sistemas operacionais não serão mais compatíveis.

Confira a seguir os sistemas operacionais Android que não receberão mais suporte do WhatsApp:

Android 1.0;

Android 2.0;

Android 3.0;

Android 4.0.

Sendo assim, todos os dispositivos móveis que possuem um dos sistemas citados acima deixarão de operar o WhatsApp a partir de 30 de abril de 2022. Confira a lista dos modelos dos celulares a seguir:

Apple iPhone 6S;

Apple iPhone 6S Plus;

Apple iPhone SE;

Archos 53 Platinum;

Caterpillar Cat B15;

Faea F1;

HTC Desire 500;

Huawei Ascend D2;

Huawei Ascend G740;

Huawei Ascend Mate;

Lenovo A820;

LG Enact;

LG Lucid 2;

LG Optimus F3;

LG Optimus F3Q;

LG Optimus F5;

LG Optimus F6;

LG Optimus F7;

LG Optimus L2 II;

LG Optimus L3 II;

LG Optimus L3 II Dual;

LG Optimus L4 II;

LG Optimus L4 II Dual;

LG Optimus L5 II;

LG Optimus L5 II Dual;

LG Optimus L7 II;

LG Optimus L7 II Dual;

Samsung Galaxy Ace 2;

Samsung Galaxy Core;

Samsung Galaxy S3 mini;

Samsung Galaxy Trend II;

Samsung Galaxy Trend Lite;

Samsung Galaxy Xcover 2;

Sony Xperia M;

THL W8;

Wiko Cink Five;

Wiko Darknight;

ZTE Grand Memo;

ZTE Grand S Flex;

ZTE Grand X Quad v987;

ZTE V956 – UMi X2.

Posto isto, os proprietários desses aparelhos precisarão trocar de celular para conseguir continuar usando o WhatsApp. Caso exista a possibilidade, é possível atualizar o sistema operacional instalando a versão do Android 11 Go edition.

Nova versão do WhatsApp não é bem aceita

O WhatsApp disponibiliza uma versão Web para que os usuários possam acessar suas contas pelo computador. Embora muitas vezes a opção facilita a vida das pessoas, nem sempre o sistema funciona da forma esperada.

No início do mês de abril, muitos usuários reclamaram em suas contas do Twitter que o mensageiro para navegador estava lento, mesmo após as mensagens aparecerem o histórico do que foi enviado antes no celular não constava.

Segundo a empresa, os problemas estão relacionados ao novo recurso que permite a conexão simultânea de uma mesma conta em até quatro dispositivos. A ferramenta tem sido implementada aos poucos desde o ano passado, mas esse processo tem impactado os usuários

Como o WhatsApp Web funciona

Antes do novo recurso, o celular funcionava como o dispositivo principal para que fosse possível acessar as mensagens pelo computador. Era como se o dispositivo móvel só “espelhava” o conteúdo.

Todavia, agora, é preciso apenas sincronizar os dados do celular com o histórico de mensagens para outros dispositivos. Assim, é possível acessar as informações sem precisar do smartphone.

“Quando um dispositivo complementar [computador] é vinculado, o dispositivo principal [celular] criptografa um pacote de mensagens de conversas recentes e as transfere para o dispositivo recém-vinculado”, explicou a plataforma.

Em suma, é como se o novo dispositivo recebesse uma “chave de acesso” para baixar, descriptografar e armazenar as informações que estão no celular. Assim, após o processamento, o computador apaga essa chave, mas continua conectado ao histórico de mensagens.

“Outros dados exigem mais do que uma transferência inicial a partir do telefone”, explica a empresa em seu site, sem detalhar quais dados são esses.

Contudo, é importante frisar que o mensageiro utiliza o método de sincronização, usado quando uma atualização é feita pelo celular, como quando um novo contato é adicionado, uma conversa é silenciada ou uma mensagem é marcada como favorita, além de disponibilizar a opção de figurinhas ou adesivos.