Confira quais filmes serão exibidos na Sessão da Tarde nesta semana

Na faixa das 15 horas, a Globo exibe os filmes da Sessão da Tarde. Na segunda-feira (11) não haverá exibição, mas nos outros quatro dias da semana a diversão está garantida. Confira:

Sessão da tarde – Programação de 11 a 15/04/2022

Sonhos De Papel – Terça-feira (12)

Um garoto de 11 anos é criado por seu pai em uma remota cidade do interior da Austrália. A vida de Dylan se altera completamente ao conquistar um lugar no campeonato de aviões de papel de Sydney. É uma história emocionante da jornada de um garoto e seu pai reconectando após a luta de sua família que vai nos deixar torcendo para eles no campeonato mundial de aviões de papel no Japão.

Como Se Fosse A Primeira Vez – Quarta-feira (13)

Veterinário trabalhando no Havaí, conquistador inveterado, apaixona-se por garota cuja memória foi afetada em acidente de carro, resultando daí o que seria uma sucessão ininterrupta de primeiros encontros.

A Hora Do Rush 2 – Quinta-feira (14)

Após os acontecimentos do primeiro filme, o inspetor Lee e o detetive James Carter vão para Hong Kong aproveitar suas merecidas férias. Mas, assim que eles aterrissam, explode uma bomba na embaixada americana que mata dois agente disfarçados, que investigavam a falsificação de um valioso anel. A polícia de Hong Kong acredita que o crime tenha sido cometido pelo líder da tríade Ricky Tan, que foi parceiro do pai de Lee no passado e foi um dos responsáveis por sua morte. Levando o crime para o lado pessoal, Lee resolve participar das investigações juntamente com Carter, que agora sente-se totalmente deslocado no local, já que nunca tinha estado em Hong Kong antes e não está habituado com as tradições locais.

Hop – Rebelde Sem Páscoa – Sexta-feira (15)